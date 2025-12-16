川普怒告《BBC》控「惡意剪輯紀錄片」干預大選 索賠100億美元

美國總統川普（Donald Trump）已正式對英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟。圖／翻攝自川普臉書

美國總統川普（Donald Trump）已正式對英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟，指控該公司在紀錄片《Panorama》中，惡意剪輯他於2021年1月6日、國會暴動前在華盛頓發表的演講內容，要求合計最高100億美元（約新台幣3144億元）的賠償。

根據《衛報》、《CNBC》報導，川普15日晚間向美國佛羅里達州南區聯邦地方法院提交的訴狀，分別就誹謗及違反佛羅里達州《欺騙性與不公平貿易行為法》兩項指控，各求償50億美元。訴訟稱《BBC》「故意、惡意且具欺騙性」地剪輯演講片段，使觀眾誤以為川普明確鼓動支持者襲擊美國國會大廈。

該爭議源於《BBC》於2024年美國總統大選前一週播出的《Panorama》紀錄片《川普：第二次機會？》。節目將川普演講中相隔近一小時的片段剪接在一起，畫面顯示他對群眾說出「我們會走向國會大廈，我會和你們在一起，我們要戰鬥，拼死戰鬥」等語句。川普方面指出，這樣的呈現扭曲了演講原意，其中「我會和你們在一起」這句話，實際上是在「我們要戰鬥」發言近55分鐘後才說出。

《BBC》此前已承認此次剪輯屬於「判斷失誤」，並向川普致歉，同時承諾不再於任何平台播出該紀錄片。不過《BBC》仍強調誹謗指控「缺乏法律依據」，並拒絕承認存在惡意。受此事件影響，《BBC》總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）與新聞部負責人黛博拉·特內斯（Deborah Turness）上月相繼辭職。《BBC》近期亦因被指在報導川普、加薩衝突及跨性別議題上存在「系統性偏見」，陷入治理與公信力危機。

儘管《Panorama》節目未在美國播出，BBC iPlayer與BBC One亦無法於美國收看，但川普仍主張佛州法院具有管轄權，理由是《BBC》在該州「持續從事大量商業活動」，包括經營官方網站，以及在美國市場營運串流平台BritBox。川普的法律團隊表示，該紀錄片於選前播出，構成「公然企圖干預選舉」。川普本人亦在白宮對記者表示，《BBC》「捏造事實，讓我說了從未說過的話」。

這起案件是川普近年對媒體發動的一連串法律行動之一，自再度當選總統以來，他已與多家美國主流媒體達成高額和解，包括《ABC》支付1500萬美元、《CBS》母公司派拉蒙支付1600萬美元，相關資金多數用於其未來的總統圖書館。

不過新聞自由團體對川普的訴訟提出質疑，認為川普已贏得2024年大選，並未因《BBC》報導蒙受實質財務損失，索賠金額「荒謬且不成比例」。川普則持續否認對2021年1月6日國會暴動負有責任，並在重返總統職位後，赦免了數百名參與襲擊事件、包括部分涉及暴力犯罪的人士。



