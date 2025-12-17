川普怒告BBC求償100億美元！高層下台仍止不住風暴，被控「惡意剪輯」干預2024大選
美國總統川普（Donald Trump）15日對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償金額高達100億美元（約合新台幣3143億元），指控BBC在一部2024年播出的紀錄片中，不當剪輯他於2021年1月6日的演說內容，構成誹謗。
這部引發爭議的紀錄片名為《川普：第二次機會？》（Trump: A Second Chance?），於2024年10月、也就是去年美國總統大選前播出。該影片利用剪輯手段暗示，川普在2021年1月6日國會正在確認他於2020年大選中落敗時，曾鼓勵支持者衝進國會大廈。
BBC在今年11月就已就這段剪輯向川普道歉，但同時否認該事件構成任何具有法律基礎的誹謗指控。根據《金融時報》，川普這次是以個人身份，在美國佛羅里達州的聯邦法院提告，控訴BBC一起誹謗罪、以及一項違反佛州《不公平與欺騙性商業行為法》的罪名；川普要求每一項指控至少賠償50億美元。
川普律師團的發言人在聲明中寫道：「這家曾經備受尊敬、如今卻聲名狼藉的BBC，為了公然干預美國2024年總統大選，蓄意、惡意且具欺騙性地竄改川普總統的演說內容，對他進行誹謗。BBC長期以來在報導川普時，一再欺騙觀眾，完全是為了服務其左派政治立場。」
15日稍早，川普就曾對媒體表示，他即將對BBC提告。他對記者說：「我會告BBC，因為他們把話塞進我嘴裡⋯⋯我那些談愛國、談正面價值的漂亮發言，他們全都沒播。」
這場官司的核心爭議在BBC於一檔《全景》（Panorama）的紀錄片中，將川普於2021年1月6日的演說片段重新剪接，把他對支持者說「走向國會大廈」，以及「要拼命戰鬥」的畫面剪在一起播出。
而川普當時的原話其實是：「我們要一起走到國會大廈，為我們勇敢的參議員與眾議員們加油。」在15日提交的訴狀中，川普指出BBC「刻意刪掉」了他在演說中另一段關鍵表述，也就是他說：「我知道在場的各位，很快就會走向國會大廈，用和平、愛國的方式表達你們的聲音。」
此外川普主張，這起訴訟之所以在佛羅里達州提出，是因為BBC曾派員前往佛州，為這部紀錄片拍攝影像。
衝突再升級
BBC承認，這樣的剪輯確實「造成錯誤印象」，讓人以為川普「直接呼籲暴力行動」，但仍不同意這足以構成誹謗。
這場風波也導致BBC高層人士震盪：自2020年起擔任BBC總裁的戴維（Tim Davie），以及新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）雙雙於上個月9日辭職。爭議起源於英國《每日電訊報》（The Telegraph）披露的一份吹哨者報告；該內部報告來自BBC前標準顧問普萊斯考特（Michael Prescott），批評紀錄片對川普演說的剪輯方式具有誤導性。
法律專家指出，川普要在美國打贏這場誹謗官司，門檻相當高。關鍵在於他必須證明BBC明知內容不實，卻仍刻意發布。喬治亞大學（University of Georgia）新聞學院副院長、媒體法專家彼得斯（Jonathan Peters）先前就曾向《華盛頓郵報》表示：「即便川普能指出紀錄片中有不準確之處，單純的錯誤並不足以構成誹謗，他必須提出證據，證明BBC至少在主觀上懷疑自己所發佈內容的真實性。」
倫敦律師事務所Howard Kennedy的律師史蒂芬斯（Mark Stephens）也指出，在英國，誹謗訴訟的一年追訴期已於10月到期。
BBC回應
在川普正式提告前，BBC的律師曾對川普的指控提出長篇回應，表示這段剪輯並無惡意，而且該節目播出後，川普很快又再次當選，因此並未對他造成實質傷害。BBC律師也一再強調，該媒體沒有擁有在美國播放《全景》節目的權利，事實上也沒有在美國頻道播出該節目。雖然紀錄片可在BBC iPlayer上觀看，但僅限英國境內使用。
不過，川普的律師團主張，美國聯邦法院仍有管轄權，因為BBC曾與其他內容發行商簽訂協議，允許在英國以外地區播放相關內容，尤其是一家第三方媒體公司，據稱握有該紀錄片在英國以外地區的授權播放權。對此，BBC以及被指涉的公司都尚未回應。
該訴訟內還主張，佛羅里達州的民眾可能透過VPN，或使用串流平台BritBox觀看到該節目。訴狀寫道：「《全景》紀錄片的宣傳，加上該節目推出後佛州VPN使用量明顯上升，顯示佛州居民在BBC下架該節目前，極有可能已經接觸到這部紀錄片。」
英國官員反應
英國首相施凱爾（Keir Starmer）的辦公室16日表示，在美國總統川普對BBC提告之後，任何法律行動都屬於BBC自身要處理的事。施凱爾的發言人向記者表示：「任何法律行動都是BBC自己的事。BBC已經很清楚地表明，他們認為在更廣泛的誹謗或毀謗問題上並不存在成立的案件，但這些都應該由他們和他們的法律團隊去處理。」
發言人也說：「我們一向捍衛一個強大、獨立的BBC，作為一個值得信賴、讓民眾依靠的國家級廣播機構，能夠不畏權勢、不偏不倚地報導新聞。但我們也一再強調，BBC必須努力維持公眾的信任，一旦出現錯誤，就要迅速更正。」
英國衛生大臣金諾克（Stephen Kinnock）表示，BBC面對川普的訴訟「立場堅定是對的」，他告訴天空新聞（Sky News）：「我認為BBC已經為《全景》節目中一、兩個錯誤道歉了，但他們也非常清楚地表明，在更廣泛的誹謗指控上，川普的說法並不成立。」他同時表示，工黨「一向都會力挺BBC，因為它是一個極為重要的公共機構」。
影子文化大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）則認為，英國首項應該「運用他所謂的影響力，向美國總統說明，起訴BBC最終會傷害到繳交電視執照費的民眾」。自由民主黨黨魁戴維爵士（Sir Ed Davey）也呼籲施凱爾告訴川普，對BBC提告的決定「無法被接受」。
川普對媒體的法律行動
《華爾街日報》指出，川普近年來已對多家美國媒體採取法律行動，指控它們從事不公平或誹謗行為。去年，美國廣播公司新聞網（ABC News）同意以1500萬美元（約合新台幣4億7123萬元）和解一宗誹謗訴訟，這筆款項將支付給川普的總統基金會或博物館，並另行支付100萬美元（約合新台幣3141萬元）作為他的律師費。
今年夏天，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的母公司派拉蒙全球（Paramount Global）也支付1600萬美元（約合新台幣5億314萬元），與川普就2024年的一宗訴訟達成和解。該案中，川普指控CBS惡意剪輯民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在《60分鐘》節目中的專訪。這筆和解金同樣用於川普未來的總統圖書館與相關法律費用。
川普與《華爾街日報》與《紐約時報》的官司則仍在進行中。川普指控《華爾街日報》在一篇關於已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的報導中誹謗他；該報導提到，在一本為艾普斯坦50歲生日準備的書中，出現一封署名為川普的信件。《華爾街日報》母公司道瓊公司（Dow Jones & Company）發言人對此表示：「我們對報導的嚴謹性與準確性充滿信心，將強力應對任何訴訟。」
此外，川普政府也曾試圖禁止《美聯社》採訪部分白宮活動，起因是《美聯社》拒絕配合川普的行政命令，將「墨西哥灣」改稱為「美國灣」。政府也限制記者進入白宮西翼的一處重要走廊，並在要求媒體簽署新的國防部採訪限制後，導致主流媒體大批撤離五角大廈。
保守派美國媒體 Newsmax Media的創辦人兼執行長魯迪（Chris Ruddy），同時也是川普的盟友，對BBC表示，在美國要打贏誹謗官司並不容易，但他認為，BBC應該要考慮和解，以避免高昂的訴訟成本。他估計整個官司的費用可能介於5000萬到1億美元之間。
BBC廣播4台（BBC Radio 4）前台長達瑪澤（Mark Damazer）則表示，如果BBC不應戰，將「對BBC的聲譽造成極大傷害」。他在BBC廣播4台《今日》（Today）節目中說：「這不只是一場官司，而是關乎BBC的獨立性。和那些已經掏錢和解的美國媒體不同，BBC不需要仰賴川普在白宮施捨的商業利益。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 86
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 92
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 22
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 72
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 7
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 87
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 185
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 162
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 75
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 134
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 44
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14