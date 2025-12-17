川普怒告BBC求償100億美元！高層下台仍止不住風暴，被控「惡意剪輯」干預2024大選

美國總統川普（Donald Trump）15日對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償金額高達100億美元（約合新台幣3143億元），指控BBC在一部2024年播出的紀錄片中，不當剪輯他於2021年1月6日的演說內容，構成誹謗。

這部引發爭議的紀錄片名為《川普：第二次機會？》（Trump: A Second Chance?），於2024年10月、也就是去年美國總統大選前播出。該影片利用剪輯手段暗示，川普在2021年1月6日國會正在確認他於2020年大選中落敗時，曾鼓勵支持者衝進國會大廈。

BBC在今年11月就已就這段剪輯向川普道歉，但同時否認該事件構成任何具有法律基礎的誹謗指控。根據《金融時報》，川普這次是以個人身份，在美國佛羅里達州的聯邦法院提告，控訴BBC一起誹謗罪、以及一項違反佛州《不公平與欺騙性商業行為法》的罪名；川普要求每一項指控至少賠償50億美元。

川普律師團的發言人在聲明中寫道：「這家曾經備受尊敬、如今卻聲名狼藉的BBC，為了公然干預美國2024年總統大選，蓄意、惡意且具欺騙性地竄改川普總統的演說內容，對他進行誹謗。BBC長期以來在報導川普時，一再欺騙觀眾，完全是為了服務其左派政治立場。」

15日稍早，川普就曾對媒體表示，他即將對BBC提告。他對記者說：「我會告BBC，因為他們把話塞進我嘴裡⋯⋯我那些談愛國、談正面價值的漂亮發言，他們全都沒播。」

這場官司的核心爭議在BBC於一檔《全景》（Panorama）的紀錄片中，將川普於2021年1月6日的演說片段重新剪接，把他對支持者說「走向國會大廈」，以及「要拼命戰鬥」的畫面剪在一起播出。

而川普當時的原話其實是：「我們要一起走到國會大廈，為我們勇敢的參議員與眾議員們加油。」在15日提交的訴狀中，川普指出BBC「刻意刪掉」了他在演說中另一段關鍵表述，也就是他說：「我知道在場的各位，很快就會走向國會大廈，用和平、愛國的方式表達你們的聲音。」

此外川普主張，這起訴訟之所以在佛羅里達州提出，是因為BBC曾派員前往佛州，為這部紀錄片拍攝影像。

衝突再升級

BBC承認，這樣的剪輯確實「造成錯誤印象」，讓人以為川普「直接呼籲暴力行動」，但仍不同意這足以構成誹謗。

這場風波也導致BBC高層人士震盪：自2020年起擔任BBC總裁的戴維（Tim Davie），以及新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）雙雙於上個月9日辭職。爭議起源於英國《每日電訊報》（The Telegraph）披露的一份吹哨者報告；該內部報告來自BBC前標準顧問普萊斯考特（Michael Prescott），批評紀錄片對川普演說的剪輯方式具有誤導性。

法律專家指出，川普要在美國打贏這場誹謗官司，門檻相當高。關鍵在於他必須證明BBC明知內容不實，卻仍刻意發布。喬治亞大學（University of Georgia）新聞學院副院長、媒體法專家彼得斯（Jonathan Peters）先前就曾向《華盛頓郵報》表示：「即便川普能指出紀錄片中有不準確之處，單純的錯誤並不足以構成誹謗，他必須提出證據，證明BBC至少在主觀上懷疑自己所發佈內容的真實性。」

倫敦律師事務所Howard Kennedy的律師史蒂芬斯（Mark Stephens）也指出，在英國，誹謗訴訟的一年追訴期已於10月到期。

BBC回應

在川普正式提告前，BBC的律師曾對川普的指控提出長篇回應，表示這段剪輯並無惡意，而且該節目播出後，川普很快又再次當選，因此並未對他造成實質傷害。BBC律師也一再強調，該媒體沒有擁有在美國播放《全景》節目的權利，事實上也沒有在美國頻道播出該節目。雖然紀錄片可在BBC iPlayer上觀看，但僅限英國境內使用。

不過，川普的律師團主張，美國聯邦法院仍有管轄權，因為BBC曾與其他內容發行商簽訂協議，允許在英國以外地區播放相關內容，尤其是一家第三方媒體公司，據稱握有該紀錄片在英國以外地區的授權播放權。對此，BBC以及被指涉的公司都尚未回應。

該訴訟內還主張，佛羅里達州的民眾可能透過VPN，或使用串流平台BritBox觀看到該節目。訴狀寫道：「《全景》紀錄片的宣傳，加上該節目推出後佛州VPN使用量明顯上升，顯示佛州居民在BBC下架該節目前，極有可能已經接觸到這部紀錄片。」

英國官員反應

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的辦公室16日表示，在美國總統川普對BBC提告之後，任何法律行動都屬於BBC自身要處理的事。施凱爾的發言人向記者表示：「任何法律行動都是BBC自己的事。BBC已經很清楚地表明，他們認為在更廣泛的誹謗或毀謗問題上並不存在成立的案件，但這些都應該由他們和他們的法律團隊去處理。」

發言人也說：「我們一向捍衛一個強大、獨立的BBC，作為一個值得信賴、讓民眾依靠的國家級廣播機構，能夠不畏權勢、不偏不倚地報導新聞。但我們也一再強調，BBC必須努力維持公眾的信任，一旦出現錯誤，就要迅速更正。」

英國衛生大臣金諾克（Stephen Kinnock）表示，BBC面對川普的訴訟「立場堅定是對的」，他告訴天空新聞（Sky News）：「我認為BBC已經為《全景》節目中一、兩個錯誤道歉了，但他們也非常清楚地表明，在更廣泛的誹謗指控上，川普的說法並不成立。」他同時表示，工黨「一向都會力挺BBC，因為它是一個極為重要的公共機構」。

影子文化大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）則認為，英國首項應該「運用他所謂的影響力，向美國總統說明，起訴BBC最終會傷害到繳交電視執照費的民眾」。自由民主黨黨魁戴維爵士（Sir Ed Davey）也呼籲施凱爾告訴川普，對BBC提告的決定「無法被接受」。

川普對媒體的法律行動

《華爾街日報》指出，川普近年來已對多家美國媒體採取法律行動，指控它們從事不公平或誹謗行為。去年，美國廣播公司新聞網（ABC News）同意以1500萬美元（約合新台幣4億7123萬元）和解一宗誹謗訴訟，這筆款項將支付給川普的總統基金會或博物館，並另行支付100萬美元（約合新台幣3141萬元）作為他的律師費。

今年夏天，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的母公司派拉蒙全球（Paramount Global）也支付1600萬美元（約合新台幣5億314萬元），與川普就2024年的一宗訴訟達成和解。該案中，川普指控CBS惡意剪輯民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在《60分鐘》節目中的專訪。這筆和解金同樣用於川普未來的總統圖書館與相關法律費用。

川普與《華爾街日報》與《紐約時報》的官司則仍在進行中。川普指控《華爾街日報》在一篇關於已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的報導中誹謗他；該報導提到，在一本為艾普斯坦50歲生日準備的書中，出現一封署名為川普的信件。《華爾街日報》母公司道瓊公司（Dow Jones & Company）發言人對此表示：「我們對報導的嚴謹性與準確性充滿信心，將強力應對任何訴訟。」

此外，川普政府也曾試圖禁止《美聯社》採訪部分白宮活動，起因是《美聯社》拒絕配合川普的行政命令，將「墨西哥灣」改稱為「美國灣」。政府也限制記者進入白宮西翼的一處重要走廊，並在要求媒體簽署新的國防部採訪限制後，導致主流媒體大批撤離五角大廈。

保守派美國媒體 Newsmax Media的創辦人兼執行長魯迪（Chris Ruddy），同時也是川普的盟友，對BBC表示，在美國要打贏誹謗官司並不容易，但他認為，BBC應該要考慮和解，以避免高昂的訴訟成本。他估計整個官司的費用可能介於5000萬到1億美元之間。

BBC廣播4台（BBC Radio 4）前台長達瑪澤（Mark Damazer）則表示，如果BBC不應戰，將「對BBC的聲譽造成極大傷害」。他在BBC廣播4台《今日》（Today）節目中說：「這不只是一場官司，而是關乎BBC的獨立性。和那些已經掏錢和解的美國媒體不同，BBC不需要仰賴川普在白宮施捨的商業利益。」

