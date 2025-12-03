川普怒嗆索馬利亞人「垃圾」！喊美國不歡迎
[NOWnews今日新聞] 上週華盛頓特區發生兩名國民警衛隊成員被槍擊事件後，美國總統川普（Donald Trump）再度收緊移民制度，週二川普在白宮記者會上，更直接點名索馬利亞移民「沒有任何貢獻...我不想讓他們留在我們的國家」，還批評索馬利亞移民是「垃圾」且「臭氣熏天」。美國移民和海關執法局（ICE）預計將在明尼蘇達州明尼阿波利斯市展開行動，當地擁有大量的索馬利亞移民，但此舉也引發當地社群反彈。
根據《BBC》報導，ICE的行動將在本週開始，預計動員100位特工。明尼阿波利斯市長警告，ICE的大規模行動「意味著正當程序將受到侵犯」，並將造成一些只是看起來像是來自東非國家的美國公民也遭到牽連。明尼阿波利斯市約有8萬名索馬利亞裔居民，是世界上最大的索馬利亞社區之一，其中絕大多數是美國公民。
國土安全部拒絕對ICE即將在明尼阿波利斯市展開行動一事發表評論，僅強調ICE的目標並非針對特定種族，而是任何非法滯留在美國的人。
川普毫不避諱對索馬利亞的厭惡
雖然國土安全部強調ICE執法不針對種族，但川普週二在白宮記者會上，對索馬利亞人發出嚴厲批評。川普稱索馬利亞人「來自地獄，只會抱怨，讓他們回到他們來的地方去解決問題吧」，還說「如果我們繼續把垃圾帶入我們的國家，美國將會走上錯誤的道路」。
明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）強調歡迎各方協助共同調查和起訴犯罪，但是批評川普針對索馬利亞人的言論根本是種族歧視，只是在試圖轉移公眾注意力，「不分青紅皂白地針對移民，並不是解決問題的真正辦法」。
明尼蘇達州參議員穆罕默德（Zaynab Mohamed）也發表聲明表示，川普對明尼阿波利斯市的「痴迷」是病態的，強調當地的索馬利亞人幾乎都是美國公民，ICE來此打擊「非法移民」只是浪費時間與金錢。
