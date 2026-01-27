川普怒將南韓關稅升至25%！ 國發會葉俊顯籲立法院「站在產業角度思考」

國發會主委葉俊顯喊話，希望立法院能通過台美投資協議，讓稅率維持在15%，對傳產較為有利。國發會提供



南韓國會遲遲未通過美韓關稅協議，美國總統川普26日宣布，對南韓汽車、藥品及其他商品關稅從15%調高至25%。由於台灣在野黨對甫談定的台美關稅協議頗有微詞，倘若藍白聯手投下反對票，台灣極可能成為下一個被川普調高關稅的對象。國發會主委葉俊顯今日（1/27）指出，盼立法院通過台美關稅協議，因為15%稅率對於傳統產業較為有利，也可以確保與競爭對手國如日、韓處於相同待遇或是更好的競爭位置。

葉俊顯今日受訪指出，台美關稅協議甫談定，且簽署「台美投資MOU」。數週後，我方將再與美國貿易代表署簽署「台美對等貿易協定」；這兩項協議都必須送交立法院審查。他強調，屆時會把政策和所有框架跟立委說清楚，且一一溝通。

他坦言，這次關稅談判結果，像是商總、工總都還蠻肯定的；從產業界的角度來看，這是一個非常好的協議。因此，希望立法院多多支持，順利通過。

另談到此次台美關稅協議，台灣承諾投資美國2500億美元，政府另以信用保證方式支持金融機構提供2500億美元的企業融資。葉俊顯強調，這是全民的事，我們不希望只是由政府注資，或公股投資角度；而是希望產業界與政府「公私協力」一起投資。

媒體追問，倘若在野黨仍挾政治目的，為反對而反對，沒通過台美投資協議、台美對等貿易協定兩項協議，屆時會如何？對此，葉俊顯則表示，這對市場的不確定將會增高，站在產業界的角度，企業決策過程會更辛苦。他建議，立法院必須站在產業的角度來思考，來消彌市場的不確定性。

