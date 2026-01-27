川普怒對韓祭25%關稅！吳靜怡：下一個是台灣？藍白立委別假裝看不見

吳靜怡指出，川普點名韓國國會，下一個會不會是台灣立法院？請藍白立委不要假裝看不見。（示意圖） 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，對韓國商品徵收的關稅將從15%提高到25%。對此，政治評論員吳靜怡今（27）日直言，川普點名韓國國會，下一個會不會是台灣立法院？請藍白立委不要假裝看不見。

川普台灣時間27日在「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

廣告 廣告

川普再度揮出貿易鐵拳！吳靜怡發文表示，這次擊爆韓國國會的延宕批准，讓首爾陷入前所未有的焦慮漩渦，因韓國國會遲遲未批准2025年7月達成的美韓貿易協議，決定將韓汽車、木材、製藥等商品的關稅從15%調升至25%，韓國股市暴跌，KOSPI指數應聲下滑，現代汽車股價更是一瀉千里，投資者恐慌情緒蔓延。

她引述韓國媒體指出，國會長期陷入朝野惡鬥、程序杯葛，讓國家在關鍵對外協議上失去行動能力，國際媒體視韓國政治具不確定性，已被市場與盟友視為風險來源，川普定義了新局面，民主國家的國會，只要被視為拖延盟友承諾，就可能成為制裁對象，國會沒過，美國就直接動手。

「台灣藍白立委們，你們真的沒有既視感嗎？台灣正面臨政治風險溢價的臨界點！」吳靜怡直言，藍白再擋軍購，國際對台灣的評價就會從「可控的不確定性」，轉為「需要被定價的風險」！最後影響的是全台灣經濟。

她痛批，藍白立委甚至把對美合作當成談判籌碼，刻意游移在美、中之間，若台灣立法院繼續假裝這只是韓國的事，繼續把對美協議、國安與經貿議題當成政治攻防的工具，那麼下一次被點名的，未必需要等到關稅公告那一天，國際市場與盟友的信任，早就先行撤退。

「南韓的25%關稅不是偶發事件，而是新規則的展示」，吳靜怡強調，國民黨、民眾黨若再進行結構性杯葛、把國家安全的軍購案當政治籌碼，國際只會視為風險，「韓國國會是一面鏡子，正照向台灣立法院」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

劉書彬拿錯誤數字批軍購 遭美參議員當場洗臉 他轟：這種貨色「橫跨太平洋的丟臉」

韓國被調高關稅！站川普對立面「三個國家」下場？謝金河：選對選錯攸關國家命運