川普怒批紐約首穆斯林市長「共產主義者」！ 歐洲左派樂見

美國紐約市選出百年來最年輕的市長，34歲的民主黨左派新星 「曼達尼」，他成為紐約市首位出生於非洲、有南亞背景的穆斯林市長。他也成為川普的眼中釘，川普在佛州的一場活動上，怒批曼達尼是「共產主義者」。不過歐洲左派政治人物，倒是樂見曼達尼上台。

美國紐約市選出34歲的民主黨左派新星曼達尼擔任市長，創下百年來最年輕市長紀錄，同時也是紐約市首位出生於非洲、有南亞背景的穆斯林市長。這項歷史性選舉結果引發紐約民眾徹夜上街歡慶，然而卻遭到美國總統川普嚴厲批評，稱曼達尼為「共產主義者」。相較之下，歐洲左派政治人物及曼達尼的出生地烏干達民眾則對此選舉結果表示歡迎，認為這代表希望與團結的勝利。

紐約市民眾對曼達尼的當選表現出極大熱情，有居住紐約13年的市民表示，曼達尼是第一位讓他們感到興奮的市長。六個月前還默默無名的曼達尼，如今成為紐約市史上首位擁有非洲出身、南亞背景及穆斯林信仰的市長，這一歷史性突破讓許多紐約人感到振奮。

在勝選演說中，曼達尼將矛頭直指美國總統川普，他強調紐約人正面臨威權政府和住房負擔能力的雙重危機，而解決這兩個問題就是他的職責。曼達尼透露白宮至今尚未向他發出賀電，但他表示願意與川普就生活支出和通貨膨脹等問題進行討論。

然而，身為「民主社會主義者」的曼達尼已成為川普的眼中釘。川普在佛羅里達州的一場活動中嚴厲批評，將民主黨描述為扶植「共產主義者」擔任全國最大城市市長的政黨，並將共和黨在紐約等地的選舉失利歸咎於聯邦政府關門以及選票上沒有他的名字。川普還警告曼達尼將為紐約帶來經濟噩夢。

與川普的態度形成鮮明對比，倫敦市長沙迪克汗對曼達尼的當選表示歡迎，他表示很高興紐約選擇了希望而非恐懼，選擇團結而非分裂。同樣地，曼達尼出生地烏干達的民眾也為他的成就感到自豪，當地一位廣播員表示，看到曼達尼能夠攀升至如此高的政治職位深受鼓舞。未來3年，34歲的曼達尼將面臨如何與川普正面交鋒並兌現選舉承諾的雙重考驗，這無疑將是對他領導能力的重大挑戰。

