川普怒批葛萊美爛死！ 不滿主持人暗示曾去艾普斯坦島揚言提告

第68屆葛萊美獎頒獎典禮於台灣時間今（2）日登場，連續六年擔任典禮主持人的喜劇演員崔佛‧諾亞（Trevor Noah）不僅調侃饒舌天后妮姬‧米娜（Nicki Minaj）支持川普，更拿已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的島嶼事件開玩笑。典禮結束後，川普在社群平台發文怒罵諾亞是「窩囊廢」，並揚言派律師提告。

葛萊美開場 諾亞調侃妮姬支持川普

在典禮開場時，諾亞先問觀眾饒舌歌手妮姬‧米娜是否到場，得到否定後打趣說妮姬可能還在白宮與川普討論重要事務，以此諷刺饒舌天后近日支持川普的立場。

諾亞還模仿川普語氣說，「其實妮姬，我的屁股最大，真的。大家都這麼說，妮姬，我知道他們說是你，但其實是我。」引得台下觀眾哄堂大笑。

諾亞玩艾普斯坦島梗 再挑川普敏感神經

在怪奇比莉（Billie Eilish）獲得年度歌曲獎後，諾亞又表示，「這是每個藝術家都想要的葛萊美獎，幾乎和川普想要格陵蘭島一樣合理。艾普斯坦的島嶼沒了，他需要一個新的島嶼來和比爾‧克林頓一起玩。」諾亞所提的艾普斯坦島嶼，是已故「淫魔富商」艾普斯坦性犯罪案件中的核心地點之一。

川普怒轟葛萊美「爛死」主持人是窩囊廢

諾亞此番言論隨即觸怒川普，他在社群媒體發文批評當屆葛萊美獎「難看到沒辦法看下去！」怒轟諾亞表現糟糕，與奧斯卡頒獎典禮收視率低迷的吉米‧金莫（Jimmy Kimmel）有得比。

川普指出，諾亞關於他與前總統比爾‧克林頓曾赴艾普斯坦島的評論「根本是瞎扯！」強調自己連島附近都未靠近過。川普更怒轟諾亞是「窩囊廢」，威脅將派律師起訴諾亞，並表示「我會好好陪你（諾亞）玩到底」。

