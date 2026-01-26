川普怒控未履行協議 調高南韓關稅至25%

美國總統川普(Donald Trump)26日表示，他將調高對南韓多項商品的關稅，把矛頭指向這個國家「未能履行」先前與華盛頓敲定的貿易協定。

川普在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，「由於南韓國會未能通過我們的歷史性貿易協議─這是他們的特權，我特此宣布將對南韓的汽車、木材、藥品和其他所有對等關稅，從15%調高至25%」。

在這位美國領導人態度逆轉的數個月前，華盛頓和首爾曾達成一項貿易與安全協議，結束了雙方長達數月的緊張談判。

在川普與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)去年10月會面後，兩國完成了這項協議，其中包括南韓的投資承諾、以及美國削減關稅。

根據這項協議，華盛頓將對包括汽車、汽車零件和藥品在內的南韓商品維持最高15%的關稅。至關重要的是，這項協議的條款將調降美國對南韓汽車的25%關稅。

川普的最新威脅一旦實施，將會逆轉這個情勢。

汽車業佔南韓對美出口的27%，而南韓汽車出口市場幾乎有一半都在美國。

一旦關稅回到較高水平，也將使南韓出口相較於日本與歐盟等經濟體處於不利地位。日本和歐盟都已和美國達成協議接受15%關稅。 (編輯:柳向華)