川普怒撤邀請函！卡尼成首位「被害人」還諷北約應用第5條保衛美南邊境

美國總統川普發文告知加拿大總理卡尼，加薩和平委員會已正式撤回對加拿大的入會邀請。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日於 Truth Social 公開致信加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney），強勢撤回加入「加薩和平委員會」的邀請。不僅如此，川普更將矛頭指向北約（NATO），質疑北約應啟動「共同防禦第 5 條」，派兵協助美國攔截南方邊境的非法移民。

川普在 Truth Social 上發布了一則貼文，明確告知加拿大總理卡尼，和平理事會已正式撤回對加拿大的入會邀請。川普在信中冷冷地表示：「請讓這封信代表和平理事會撤回對您的邀請，關於加拿大加入這場史上最具威望的領袖委員會。」

川普也發文認為，美國本該動用北約憲章「第5條」，強迫北約部隊協助保衛美國南方邊境。圖：翻攝「X」@DanPatrick

除此之外，據 《福斯新聞》報導，川普也發文認為，美國本該動用北約憲章「第 5 條」——即針對成員國的攻擊視同對全體攻擊的原則，強迫北約部隊協助保衛美國南方邊境。川普認為，北約軍隊應負責攔截非法移民的「入侵」，藉此騰出大量的美國邊境巡邏特工去執行其他任務。

據 X 帳號「Visioner」 引述，歐盟外交首長卡拉斯表示，跨大西洋關係與一年前相比已明顯改變，但她強調：「歐洲不打算因為意見分歧，就隨意丟棄 80 年來的良好關係。」

英國首相斯塔默。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

英國首相斯塔默（Keir Starmer）則針對和平委員會的名單提出強烈批評。他指出，普丁正對歐洲國家發動戰爭，炸彈正落在烏克蘭境內，無數百姓得在客廳搭帳篷取暖，「我對普丁出現在和平委員會感到擔憂。」

法國總統馬克宏是最先拒絕川普「加薩和平委員會」的領袖，丹麥、德國也不考慮加入。

