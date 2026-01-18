川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
國際中心／程正邦報導
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。
前大使示警：航艦就位，目標直指最高領袖
曾在歐巴馬任內擔任駐以代表的施皮羅，透過社群平台 X 發表其深度研判。他指出，目前美軍已在該海域完成航艦打擊群的部署，具備隨時發動精確空中打擊與導彈襲擊的便利條件。施皮羅認為，川普近期不僅全面中斷與德黑蘭的官方接觸，更在言論上將哈米尼定性為「必須剷除」的對象，這種外交封鎖通常是極端軍事手段的前奏。
不過施皮羅也冷靜分析，即便 86 歲的哈米尼被「除掉」，伊朗政權也不會在一夕之間垮台，反而可能促使精銳的「革命衛隊（IRGC）」全面接管，形成軍管局面。他強調，政權的實質民主化最終仍須仰賴伊朗境內人民的持續抗爭。
川普怒火：痛罵 86 歲哈米尼「毀掉國家的病夫」
事實上，川普近期的公開發言已徹底與伊朗政權撕破臉。在接受《政客》（POLITICO）專訪時，川普毫不掩飾對哈米尼的厭惡，形容這位年邁的領袖是個「毀掉國家的病夫（Sick man）」。他指控哈米尼長期依賴殺害國民與暴力統治來鞏固權力，並公開呼籲伊朗軍方與民間應積極尋求「新的領導層」。
雖然川普證實，國安團隊已向其提報包含軍事選項在內的多元強硬政策，但他目前尚未對外證實是否已簽署具體的「狙殺令」。然而，隨著川普先前取消所有既定的對伊官員接觸，美方「以戰促變」的戰略意圖已極為明顯。
血腥鎮壓：人權組織稱已有三千人死於動亂
根據總部位於美國的人權組織 HRANA 的最新統計，這波伊朗抗爭浪潮已付出慘痛代價。截至目前為止，已有至少 3,090 人在衝突中喪生（其中 2,885 名為示威民眾），另有超過 2.2 萬人被投入大牢。如此大規模的血腥鎮壓，無疑成了川普政權對外宣示「人道干預」合法性的最強力藉口。
這場針對「病夫領袖」的狙殺傳聞，已讓全球原油市場與外交圈風聲鶴唳。
Trump's comments to @politico on needing new leadership in Iran, and Khamenei's mindless baiting of Trump on X, lead me to believe that Trump is going to try to kill the Supreme Leader this week.
There will soon be a US carrier strike group in the Middle East, making it easier…
— Dan Shapiro (@DanielBShapiro) January 17, 2026
