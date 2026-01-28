川普怒調南韓關稅導火線疑是它 「酷澎」韓皮美骨范斯出言庇佑

酷澎是南韓最大電商，卻是美國企業。（翻攝Coupang 酷澎 臉書）

美國總統川普不滿南韓國會遲未批准貿易協議，放話要把南韓關稅從談好的15%調回25%，《華爾街日報》報導揭露，白宮早就不滿南韓在多項議題的處理方式，導火線之一包括調查美國企業酷澎（Coupang）；美國副總統范斯甚至在會見南韓總理金民錫時，警告韓方不要懲罰包括酷澎在內的美國科技公司，並直言希望看到「實質降溫之舉」。南韓總統辦公室政策室長金容範今（28日）澄清：「美國的不滿似乎完全源於法案在國會延遲。」

酷澎是南韓最大電商，創辦人是美籍韓裔的金範錫（Bom Kim），公司實體為美國企業，2021年也以美商身分在紐約證券交易所（NYSE）上市。酷澎去年發生南韓史上最大規模個資外洩，又被爆出大量招募中國籍員工和隱匿員工過勞死而遭投訴，警方已立案調查，酷澎因此面臨監管、罰款和處罰。

酷澎大部分收入來自南韓，在南韓建立忠實的客戶群，且在川普政府與美國國會皆有強力盟友，聘請多位川普政府前員工，包括白宮前幕僚長波特（Rob Porter）出任全球事務長；不過酷澎又以美國企業自居，主導電商市場，「韓皮美骨」引發其他南韓企業認為不公平。

針對美方為酷澎施壓韓方，范斯辦公室拒絕置評，金民錫已向韓媒證實向范斯表明未歧視酷澎。南韓總統辦公室政策室長金容範今天表示，美方揚言調升關稅，似乎事關立法進程比預期慢，「美國的不滿似乎完全源於法案在國會延遲」，政府將加強與國會議員的溝通，以推動該法案盡快通過，最快可能在2月。





