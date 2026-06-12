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美國總統川普日前在社群平台痛批，伊朗官方宣稱的停戰協議版本根本是「假新聞」，與雙方書面協議完全不符。白宮強調伊朗必須拆除核武計畫，但伊朗官方媒體卻強烈否認，雙方各執一詞，讓這場停戰協議陷入羅生門。

美國總統川普在自創社群平台《真實社群》（Truth Social）上火力全開，怒轟伊朗刻意向媒體透露不實的協議內容。川普直言：「伊朗向假新聞洩露的條款，與我們書面同意的內容毫無關係。」他更痛批伊朗的聲明「懦弱且可悲」，直指對方是「非常不光彩的談判對象」，並警告伊朗最好「快點把事情做好」。

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一名不具名的美國高階官員向法新社（AFP）透露，這是一份「基於表現」的協議，伊朗已同意五大關鍵要點，包括銷毀並移除核材料、拆除核計畫、在滿足條件前不釋放伊朗被凍結的資金、保持荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）開放，以及停止資助恐怖組織。

然而，伊朗官方《伊通社》（IRNA）的說法卻大相逕庭。伊朗方面堅稱，放棄濃縮核材料根本不在談判桌上，且伊朗將繼續掌控荷姆茲海峽的交通。伊朗表示，在簽署初步備忘錄後，雙方將進行為期60天的談判，屆時將極力爭取將「濃縮鈾權利」寫入最終協議。

這場外交口水戰爆發之際，美伊雙方都試圖在2月28日爆發的衝突中展現強硬姿態。儘管川普多次宣稱和平協議即將達成，但根據有線電視新聞網（CNN）統計，這已是川普自3月23日以來第39次做出類似宣示，而當地的零星衝突至今仍未平息。

原文出處：川普怒轟伊朗說謊！美伊停戰協議各執一詞淪羅生門

本文由AI協作，經編輯審核後發布