川普怒轟北約！擬祭懲罰措施、再重提格陵蘭

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美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）今日（9日）再度對北約盟友展現強硬立場。針對部分北約成員國在美、以對伊朗戰事期間未提供實質協助，川普除傳出正考慮實施懲罰性計畫外，更於今日在「真實社群」發表全大寫長文，痛罵北約在關鍵時刻缺席，並重提格陵蘭領土議題以示輕蔑。

川普全大寫發文痛批北約 點名格陵蘭管理不善

川普今日於其創辦的社群平台「真實社群」上，以全大寫英文字母發表激烈言論。發文全文譯為：「北約在我們需要他們的時候沒有出現，如果我們未來再需要，他們也不會出現。記住格陵蘭，那塊巨大、管理不善的冰地！」

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外界分析，此舉係針對北約多數國家在先前美、以與伊朗爆發衝突期間，僅強調人道援助與停火、未直接參與軍事行動之立場表示強烈憤慨。

而川普再次提及「格陵蘭」，被解讀為重申其第一任期內曾提出的「購買格陵蘭」構想，藉此質疑北約成員國（丹麥）的領土管理能力。

傳考慮分層防禦計畫 擬取消「不聽話」盟邦之集體防禦

根據外媒報導，川普正考慮對未能在對伊朗戰事中協助美國的北約成員國採取懲罰措施。該計畫可能涉及「分層（tiered）」防禦概念，即國防預算未達標或未配合美國軍事行動的國家，未來可能不再受《北約憲章》第5條「集體防禦條款」之保護。

此外，白宮相關顧問也提出包括貿易懲罰、減少軍事援助等經濟施壓手段，旨在迫使北約盟友在軍事與戰略上與美國保持一致高度。

北約盟邦不安加劇 西方聯盟基石面臨動搖

對於川普的發文與懲罰計畫，北約秘書長與官方機構目前尚未做出正式回覆。然而，部分歐洲成員國官員在私下受訪時表示極度不安，認為川普的言論正在侵蝕西方軍事聯盟的基石，並擔憂美方的「分層防禦」主張將導致北約形同虛設。

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