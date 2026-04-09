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美國跟歐洲的關係因為伊朗戰事惡化，傳出美國總統川普再度考慮退出北約，或祭出撤軍、關閉軍事基地等懲罰措施。北約秘書長呂特（Mark Rutte）8號造訪白宮，跟川普閉門會談約2小時，會後川普再度強硬發文，批評北約不可靠，還重提格陵蘭議題。

川普擬撤出部分北約駐軍 關閉1美軍基地

美國對伊朗發動軍事行動，歐洲盟友對荷姆茲海峽護航興趣缺缺，讓美軍使用自家軍事基地三心二意，美國總統川普氣炸，《華爾街日報》以及《路透社》報導，美國計畫重新安排在歐洲兵力部署，西班牙、義大利、法國等被視為扯後腿國家，可能面臨美軍撤兵。

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此外，川普也考慮關閉至少一個美軍基地，可能位於西班牙或德國。相較之下，波蘭、羅馬尼亞等力挺美國的國家，能因此獲得更多駐軍。

川普怒轟北約「需要時不在」 重提格陵蘭

北約秘書長呂特8號造訪白宮會晤川普，成了攤牌機會，白宮發言人李威特表示，川普非常期待跟呂特進行坦率，且「直言不諱」的對話。



呂特跟川普關係友好，先前曾成功勸退川普接管格陵蘭，不料川普會談不久後再度發文直言，「當我們需要北約（NATO）的時候，他們並沒有出現；如果我們再次需要，他們也不會出現，記住格陵蘭，那塊巨大、管理不善的冰原！」

川普不滿歐洲，重提格陵蘭議題，美歐分歧究竟有沒有希望緩解，似乎得打上問號。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

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