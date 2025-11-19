川普怒飆記者「最糟糕媒體」 護航沙王儲 威脅撤ABC執照

美國總統川普（右）在白宮大罵ABC新聞記者。（圖／達志影像美聯社）

沙烏地阿拉伯王儲造訪白宮，美國ABC記者接連提出敏感問題，讓川普大動肝火，不但痛批「ABC是最糟糕的媒體」，還擋住提問，說「不要讓我的客人難堪」。沙國王儲被懷疑捲入謀殺記者命案，川普幫他擋駕，說王儲毫不知情。最後還威脅，說要吊銷ABC電視台執照。

美國總統川普與沙國王儲穆罕默德·沙爾曼的白宮會晤現場，因一連串犀利提問而演變成總統與記者的激烈衝突。記者先質疑川普家族在沙烏地阿拉伯經商是否存在利益衝突，再追問王儲關於2018年沙國記者哈紹吉遇害案的責任，以及911事件罹難者家屬對王儲出現在橢圓形辦公室的不滿。面對這些尖銳問題，川普勃然大怒，斥責記者不禮貌，甚至威脅要撤銷ABC新聞的執照。

這場白宮盛會因記者的連串質問而變得劍拔弩張。當ABC記者提出關於川普家族與沙烏地阿拉伯之間可能存在的利益衝突，以及沙國王儲被美國情報界認定涉及謀殺記者哈紹吉一事時，王儲臉上露出尷尬神情。川普隨即打斷並斥責記者，稱ABC是「假新聞」和「業界最糟的媒體之一」，同時為王儲辯護說「他對此一無所知」，並指責記者讓賓客難堪。

面對川普的怒斥，ABC記者並未退縮，反而拉高音量繼續質問關於艾普斯坦檔案的公布問題。川普更加憤怒地回應：「我不在乎問題本身，我在乎的是你的態度。」他直斥記者是「糟糕的記者」，提問方式「不禮貌且糟糕」，甚至威脅「應該撤銷ABC的執照，因為你們的新聞太假」。

川普與ABC的恩怨由來已久。ABC脫口秀主持人吉米基墨從川普第一任期就頻頻挖苦他，包括嘲諷川普以推特治國，以及諷刺川普主張減少貿易逆差卻喝進口瓶裝水。川普曾在今年9月回擊吉米基墨「不是有才華的人」，「收視率很差，他們早該解雇他」。

川普與主流媒體的衝突不僅限於ABC。他曾因ABC主播史蒂法諾普洛在節目中提及「強暴」作家卡洛爾一事提告誹謗，最終ABC同意支付1500萬美元（約5億台幣）達成和解。CNN記者Hadas Gold表示，雖然法律專家認為ABC在此類案件中勝訴機會大，但新聞機構與總統當選人打官司的局面令人不舒服。

除了ABC，川普還曾指控BBC誤導性剪輯並求償巨額金額，痛斥NBC新聞報導有偏見應該關台，並將CNN稱為「假新聞之王」而長期抵制。CNN白宮記者Kristen Holmes表示，當記者問及川普不喜歡的問題，如與艾普斯坦相關的爭議時，總統往往會變得越來越憤怒。在川普第二任期，他對不願「擦脂抹粉」的主流媒體的態度似乎更加強硬。

