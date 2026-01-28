川普急升韓關稅早有端倪 韓媒曝美副總統范斯會晤金民錫就提出「警告」

國際中心／蒲世芸報導

美國與南韓貿易緊張再添新火花！據韓聯社28日報導指出，川普政府對南韓的不滿，除了投資進程緩慢外；美國副總統范斯（JD Vance）近日在華府會晤南韓國務總理金民錫時，還曾當面警告南韓政府，不應對包括電商平台「酷澎」在內的美國企業採取不利措施；以及美方不滿李在明政府對韓國教會的相關搜索行動，都被認為恐與此次韓國突遭調升關稅有關。

美國副總統范斯近日在華府會晤南韓國務總理金民錫時，就曾當面警告南韓政府，不應對包括電商平台「酷澎」在內的美國企業採取不利措施。（圖／翻攝自대한민국 국무조정실·국무총리비서실臉書）

范斯曾要求韓方妥善處理對美企業的問題

報導指出，這場會談發生在美國總統川普宣布將南韓汽車等產品關稅，從15%重新調升至25%的「幾天前」，外界因此解讀，雙方針對美企待遇的分歧，恐怕與關稅升溫「並非毫無關聯」。

引述多名官員說法，范斯上週在華盛頓與金民錫會面時，曾「警告」南韓政府，不要對酷澎等美國科技企業祭出不利政策，並明確向韓方表達，美方希望看到南韓「對待美國科技企業的方式出現有意義的降溫」。報導也強調，這場對話發生在「雙邊貿易緊張情勢升高至高點前的關鍵時刻」。

金民錫也特別強調，已向范斯清楚說明「南韓並未對美國企業進行差別待遇」，但范斯仍希望雙方能妥善管理相關爭議，「避免問題過熱，造成兩國政府之間的誤解」。

酷澎事件致美國母公司受損大

酷澎雖然在南韓營運，但其韓國法人100%股權，實際上由美國上市的母公司Coupang Inc.所持有。部分美國投資人近來指控，南韓政府針對酷澎資訊外洩事件的處理，已「超出一般監管執法範圍」，導致公司股價下跌、投資人蒙受損失。

目前已有兩家投資機構通知南韓政府，將啟動「國際投資爭端解決機制」（ISDS）仲裁程序，並同步向美國政府提出請願，要求展開調查與因應行動。

韓媒指出，川普政府對南韓許多舉措的不滿恐積壓已久。（圖／翻攝自白宮）

南韓通過的《資通網法》引美方不安

此外，南韓國會去年底通過的《資通網法》修正案，以及正在推動的線上平台監管立法，盼藉此打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊。不過，美國政府對此表達關切，指出該修法恐擴大南韓政府審查權，並威脅韓美之間的科技合作，批評相關措施形同「審查制度」，甚至是「歧視美國企業」。

回顧美韓雙方簽署的對美投資諒解備忘錄（MOU）中，就明載南韓將對美投資3,500億美元（約新台幣10.9兆元），並承諾不對美國科技企業進行差別待遇。

報導引述熟悉內情的官員說法指出，雖然川普此次關稅警告表面上聚焦在「貿易協議立法延宕」，但實際上，白宮內部對於南韓政府在對美國科技企業待遇、甚至對韓國教會進行搜索行動的舉措，早已累積不滿情緒。

