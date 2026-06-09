川普急喊以伊立即停火！伊朗稱本波攻擊告一段落 中東戰火暫現降溫訊號

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美國總統川普昨（8）日連續發出訊息，要求以色列與伊朗立即停止發射飛彈，並表示雙方正在尋求立即停火，最終和平談判仍在進行。伊朗半官方通訊社也報導，伊朗中央軍事指揮部表示，這波針對以色列的軍事行動已告一段落，但同時警告，若以色列持續攻擊，伊朗將採取更嚴厲打擊。



這項停火訊號來得很急，也顯示華府正在避免以伊衝突失控。以色列先前空襲伊朗本土與能源設施，伊朗隨後以多波飛彈攻擊回應；戰火一度牽動油價上漲、德黑蘭機場航班暫停、紅海與荷莫茲海峽風險同步升高。

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川普此時要求立即停火，背後關鍵是美伊和平談判。美國不希望以色列與伊朗繼續互轟，導致談判破局，也不希望美軍基地、能源航線與全球油價被拖進更大風暴。伊朗則藉由宣布本波攻擊告一段落，保留降溫空間，同時維持對以色列的威嚇。



油價也因伊朗暫停攻擊消息而縮小漲幅，顯示市場把停火訊號視為短線利多。不過，只要以色列再度空襲伊朗或黎巴嫩，真主黨、胡塞、伊朗革命衛隊都可能重新把戰火推高。



後續要看以色列是否接受停火，美伊談判是否恢復節奏，川普能否壓住納坦雅胡。若停火破局，中東風險將立刻回到油價、航運、航空燃油與全球市場避險情緒。

（圖片來源：AI生成）

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