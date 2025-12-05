川普急推烏俄和平協議！ 歐洲領袖警告澤倫斯基：提防美方「玩兩手策略」

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美國華府加速推動烏俄停火進程，歐洲盟友的不安感日益升高。據《華爾街日報》5日獨家報導，歐洲主要國家領袖近日向烏克蘭總統澤倫斯基發出明確警告，呼籲他在面對美方迅速推動的和平計畫時保持謹慎。歐洲領袖強調，除非獲得美國提供「鐵一般的安全承諾」，否則不應輕易接受俄羅斯的要求。

報導引述兩名知情歐洲外交官說法指出，這項訊息是在週一(1日)的一場電話會議中傳達的，參與者包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)及歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)。歐洲領袖們建議澤倫斯基，在同意任何條款前，必須先確定美國在安全保證中的角色。

據透露，梅爾茨在通話中告誡澤倫斯基，未來幾天必須「非常小心」，並警告「美國人正在對烏克蘭和歐洲人玩弄手段(playing games)」。馬克宏則強調，必須向華府傳遞明確訊息：在基輔同意最終協議前，美方需詳細說明將如何保護烏克蘭。

缺乏美軍背書 歐洲派兵計畫受限

目前的僵局在於「安全保證」。歐洲與烏克蘭主張，若不讓烏克蘭加入北約(NATO)，美歐必須提供足以嚇阻俄羅斯未來再次攻擊的防衛機制。英國、法國及其他歐洲國家已表示，若達成和平協議，願派遣數千名士兵進駐烏克蘭組成「安全保證部隊」；但這項計畫的前提是美國必須提供明確的「後盾(backstop)」。

然而，川普政府至今仍拒絕承諾派出地面部隊，僅願提供通訊與後勤支援。歐洲官員指出，若沒有美軍的明確承諾，這項安全架構將難以落實，且俄羅斯已表明反對任何北約成員國部隊進駐烏克蘭。

就在歐洲發出警告之際，美俄談判也未取得突破。報導指出，川普的特使魏科夫(Steve Witkoff)與女婿庫許納(Jared Kushner)日前在莫斯科與俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)進行了長達5小時的會談，但未能達成協議。澤倫斯基隨後在愛爾蘭發表談話，呼應了歐洲的擔憂，強調談判必須「公平透明」，不能有「背著烏克蘭搞小動作(games played behind Ukraine’s back)」的情況。

白宮方面證實，美國的外交努力仍將持續，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)預計5日將前往佛羅里達州，與魏科夫會面。

