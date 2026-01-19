川普急索格陵蘭竟因諾貝爾和平獎落空？致挪威總理信震撼曝光
美國總統川普亟欲取得格陵蘭，甚至不惜對8個歐洲盟國祭出關稅威脅，背後竟與他未能獲得諾貝爾和平獎有關。美媒報導，川普已致函挪威總理，表示因挪威諾貝爾委員會未授予他和平獎，「我不再覺得有義務只為和平著想」。
《彭博新聞》取得這封信件，川普在信中向挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）表示：「我結束了至少8場戰爭，貴國仍決定不將諾貝爾和平獎頒發給我，既然如此，我不再認為有義務只考慮和平。雖然和平仍將是主要考量，但我現在可以思考，什麼事才是對美國適當且正確的。」
川普還寫道，丹麥無法保衛格陵蘭不被俄羅斯與中國侵略，「而且他們到底憑什麼享有『所有權』？根本沒有書面文件，只是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們當時也有船登陸」。
川普又寫道，自北約成立以來，「我對它的貢獻比任何人都多，如今北約也該為美國做點事了」。他強調：「除非我們掌握對格陵蘭完全且徹底的控制權，否則世界並不安全。」
PBS News: President Trump sent a massage to Norway’s Prime Minister saying he no longer feels like he has an “obligation to think purely of peace” because he didn’t win last year’s Nobel Peace Prize.
He says NATO should “do something” for the US and says the “world is not secure… pic.twitter.com/PVGxjSlkWm
— Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) January 19, 2026
這封信件的內容，是由美國公共廣播電台（PBS）記者率先在X平台披露。不具名的知情人士表示，白宮國家安全會議將信件轉發給歐洲數國政府。
諾貝爾和平獎不是由挪威政府決定，而是由獨立的挪威諾貝爾委員會（ Norwegian Nobel Committee）頒發。
●挪威總理：諾貝爾和平獎不是政府頒發
挪威總理斯托爾向《彭博新聞》表示：「關於諾貝爾和平獎，我已多次明確向川普解釋一件眾所週知的事：頒獎的是獨立的諾貝爾委員會，而不是挪威政府。」
川普長久以來毫不掩飾希望獲得諾貝爾和平獎。去年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）上週赴白宮與川普會晤時，將自己獲頒的和平獎章裱框致贈川普。挪威諾貝爾委員會16日對此發表聲明，強調「諾貝爾獎及其得主是分不開的。即使獎章或證書之後落入他人手中，真正的得主身分也不會改變」。
諾貝爾委員會18日再次發表聲明：「諾貝爾基金會的核心任務之一，是保障諾貝爾各獎項與相關運作的尊嚴。基金會遵循阿佛烈諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑及其規範，其中指出，獎項應授予那些『對人類作出最大貢獻』的人士，且明確規定各獎項的頒獎機構。基於此，獎項無法也不能被轉移或進一步分配，即使是象徵性的轉移亦同。」
Statement from the Nobel Foundation
One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD
— The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026
川普17日威脅，若如果無法取得格陵蘭的控制權，將自2月1日起對8個北約（NATO）歐洲盟國加徵關稅，震撼北約成員國。
歐盟各國大使18日開會商討川普若付諸行動的因應選項，其中包括對約930億歐元（約1077億美元）的美國商品加徵關稅。歐盟領袖預定週四召開緊急峰會。
川普19日也在社群平台Truth Social發文稱：「北約20年來一直告訴丹麥，『你們必須讓俄羅斯的威脅遠離格陵蘭。』不幸的是，丹麥一直做不到。現在是時候了，而且這件事會完成。」
更多太報報導
美截斷委內瑞拉原油 最大買家中國加速轉向與加拿大合作
紐時作家揭中共攻台劇本 歎台灣「擁有一切」獨缺全民防衛共識
川普為格陵蘭威脅8國 歐盟討論「兩種報復選項」恐祭千億美元關稅
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 53
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 19
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 45
CPB》張喜凱轉戰中國棒球城市聯賽完投勝！ 創下賽史第一人紀錄
中國城市棒球聯賽（CPB）昨日進行立春聯賽例行賽，前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱轉戰中國後繳出代表作，代表廈門海豚隊先發對上福州海俠，以112球完投之姿率廈門海豚以7比3擊敗福州海俠奪勝，也寫下聯賽史上首位完成完投的投手紀錄，成為賽史第一人。TSNA ・ 3 小時前 ・ 4
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 120
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 2 小時前 ・ 67
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 9 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 770
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 53
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 1
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 633
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
快訊／尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
台中市一名11歲女童感冒近月未癒，突然昏迷送醫，經搶救兩天仍因嚴重心臟衰竭不治。檢驗發現女童體內呈B19微小病毒陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性急性心肌炎。女童發病前曾有感冒症狀，並隨家人前往中國旅遊。施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒又稱「蘋果病」，主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天，初期症狀似感冒，後續可能出現紅疹，嚴重者恐併發關節炎、腦炎或致命性急性心肌炎。醫師提醒，B19病毒目前無特效藥及疫苗，治療採支持性療法，免疫不全者、慢性貧血患者及孕婦為高風險族群，應特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 17