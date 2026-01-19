川普急索格陵蘭竟因諾貝爾和平獎落空？致挪威總理信震撼曝光

2026年1月14日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室接受路透社記者專訪。路透社



美國總統川普亟欲取得格陵蘭，甚至不惜對8個歐洲盟國祭出關稅威脅，背後竟與他未能獲得諾貝爾和平獎有關。美媒報導，川普已致函挪威總理，表示因挪威諾貝爾委員會未授予他和平獎，「我不再覺得有義務只為和平著想」。

《彭博新聞》取得這封信件，川普在信中向挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）表示：「我結束了至少8場戰爭，貴國仍決定不將諾貝爾和平獎頒發給我，既然如此，我不再認為有義務只考慮和平。雖然和平仍將是主要考量，但我現在可以思考，什麼事才是對美國適當且正確的。」

川普還寫道，丹麥無法保衛格陵蘭不被俄羅斯與中國侵略，「而且他們到底憑什麼享有『所有權』？根本沒有書面文件，只是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們當時也有船登陸」。

川普又寫道，自北約成立以來，「我對它的貢獻比任何人都多，如今北約也該為美國做點事了」。他強調：「除非我們掌握對格陵蘭完全且徹底的控制權，否則世界並不安全。」

這封信件的內容，是由美國公共廣播電台（PBS）記者率先在X平台披露。不具名的知情人士表示，白宮國家安全會議將信件轉發給歐洲數國政府。

諾貝爾和平獎不是由挪威政府決定，而是由獨立的挪威諾貝爾委員會（ Norwegian Nobel Committee）頒發。

●挪威總理：諾貝爾和平獎不是政府頒發

挪威總理斯托爾向《彭博新聞》表示：「關於諾貝爾和平獎，我已多次明確向川普解釋一件眾所週知的事：頒獎的是獨立的諾貝爾委員會，而不是挪威政府。」

川普長久以來毫不掩飾希望獲得諾貝爾和平獎。去年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）上週赴白宮與川普會晤時，將自己獲頒的和平獎章裱框致贈川普。挪威諾貝爾委員會16日對此發表聲明，強調「諾貝爾獎及其得主是分不開的。即使獎章或證書之後落入他人手中，真正的得主身分也不會改變」。

委內瑞拉反對派領袖馬查多1月15日赴白宮，將她去年獲頒的諾貝爾和平獎章送給美國總統川普。路透社

諾貝爾委員會18日再次發表聲明：「諾貝爾基金會的核心任務之一，是保障諾貝爾各獎項與相關運作的尊嚴。基金會遵循阿佛烈諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑及其規範，其中指出，獎項應授予那些『對人類作出最大貢獻』的人士，且明確規定各獎項的頒獎機構。基於此，獎項無法也不能被轉移或進一步分配，即使是象徵性的轉移亦同。」

川普17日威脅，若如果無法取得格陵蘭的控制權，將自2月1日起對8個北約（NATO）歐洲盟國加徵關稅，震撼北約成員國。

歐盟各國大使18日開會商討川普若付諸行動的因應選項，其中包括對約930億歐元（約1077億美元）的美國商品加徵關稅。歐盟領袖預定週四召開緊急峰會。

川普19日也在社群平台Truth Social發文稱：「北約20年來一直告訴丹麥，『你們必須讓俄羅斯的威脅遠離格陵蘭。』不幸的是，丹麥一直做不到。現在是時候了，而且這件事會完成。」

