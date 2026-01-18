川普急著要格陵蘭？郭正亮道破真相：逃避「這件事」

美國總統唐納·川普揚言可能對在格陵蘭問題上不配合美國的國家加徵關稅，引發格陵蘭發起「別碰格陵蘭」行動，於丹麥與格陵蘭多地同步舉行遊行。前立委郭正亮分析，川普近期頻頻對委內瑞拉、伊朗、格陵蘭出手，目的是為了轉移美國民眾對經濟不佳的注意力。

美國總統川普。（圖／美聯社）

郭正亮分析，川普現在是帝國主義躊躇滿志，滿心都是帝國主義，希望帝國版圖能夠迅速擴張。他分析川普這一陣子為何這麼急著處理委內瑞拉、伊朗、格陵蘭等議題，認為川普要避免讓美國老百姓想起經濟不好，因此刻意轉移焦點。

郭正亮進一步指出，川普寧可讓民眾關注在移民及海關執法局（ICE）驅逐非法移民所引發的衝突，因為那是跟左翼的衝突。他認為國會選舉中，川普本來就不怕跟左派衝突，而帝國擴張議題反對的一定都是左派，就是用這樣來轉移焦點。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

對於今年年底的眾議院選舉，郭正亮預測共和黨必輸，至少要輸20席以上。他認為川普就是在搞怪招，但有點眼高手低，川普是個幻想家，並不是一個厲害的實行者。

郭正亮透露，格陵蘭軍事行動連美國參謀總部都反對，參謀總部急著表示要去部署伊朗，不要打格陵蘭。他解釋參謀總部知道打格陵蘭政治後果會非常嚴重，等於跟歐洲決裂。

然而轉向伊朗後，郭正亮指出才發現伊朗這次也豁出去了。伊朗直接擺出來它有2000顆導彈，上次是故意射偏了，其實是可以射很準的。伊朗警告，若卡達基地讓美軍起飛來攻擊，保證每個導彈都打很準，把卡達嚇壞了。郭正亮表示，卡達跟沙烏地阿拉伯都不讓美軍進來，顯示川普的帝國擴張計畫處處碰壁。

