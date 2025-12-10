「川普急著降息並非好事！」專家憂恐重演通膨失控：這類投資人風險最大

美國聯準會本周將召開利率決策會議，儘管內部存在較大分歧，市場仍普遍預期將再降息1碼。對此，財經作家狄驤表示，美國總統川普急著降息並非好事，最近市場重新把經濟壞消息當好消息，主因就是降息預期在作祟。狄驤指出，在經濟疲軟、通膨趨緩的情況下，降息是天經地義，也不容易造成其他問題，但未來的不確定性正在飆升。

狄驤發文指出，川普在前日表示，新任FED主席的考核標準是「支持立即大幅降息」，但根據民調顯示，超過半數美國選民認為，目前的生活成本已經達到他們人生中的最糟糕水平。 密西根大學的報告也多次指出，消費者信心不佳的原因是物價太高。

寬鬆貨幣政策+高物價 狄驤：緊接著就是通膨失控

狄驤說明，美國人面對的物價，跟川普提到物價一直下降的狀況截然不同。而川普積極推動降息，等於想要通過更寬鬆的貨幣政策，來應對選民對高物價的不滿。寬鬆貨幣政策搭配高物價的組合，在前幾年已經看過，緊接而來的就是通膨失控。

狄驤提到，債市對這種狀況特別敏感，可以看到美債殖利率迅速從4%升至4.2%，代表市場開始擔憂美國通膨回溫的可能性。不幸中的大幸，是川普稱可能對咖啡、牛肉與香蕉等更多產品實施關稅減免，這是川普首次明確表態，可能擴大關稅減免範圍。

狄驤說明，美國總統​川普（見圖）積極推動降息，等於想通過更寬鬆的貨幣政策，來應對選民對高物價的不滿。（資料照，美聯社）

短線上恐有劇烈波動 高槓桿投資人面臨風險

狄驤提醒，通膨壓不下來搭配寬鬆貨幣政策，對於市場來說是重大警訊，不一定會造成大趨勢轉空，因為相關政策都有調整空間，但短線勢必會有劇烈波動，這對開高槓桿的投資人來說就是不可忽視的風險，同時也是其他投資人的好機會。

狄驤總結說，各種股災是我們一定會碰到的狀況，所以不需要害怕股災到來，也不需要急著退場，重點在於怎麼應對，最簡單的就是先從降低槓桿開始，並跟著市場發展動態調整。

