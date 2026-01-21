川普急踩煞車！撤回關稅且排除動武 與北約達成格陵蘭協議框架

2026年1月21日，美國總統川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。路透社



在美國與歐洲瀕臨數十年來最嚴重裂痕的時刻，美國總統川普21日在瑞士達沃斯宣布，撤回先前威脅對歐洲8國加徵的「格陵蘭關稅」，並已與北約就格陵蘭達成「協議框架」。他稍早在世界經濟論壇年會發表演說時，也表明不會以動武方式取得格陵蘭。

川普21日在社群平台Truth Social發文稱，已與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）完成「極具成效的會議」，就格陵蘭與整個北極地區達成未來協議的框架。

他表示，若能履行這項方案，對美國及所有北約國家都是重大成果，「基於這項共識，我將不會啟動原訂於2月1日生效的關稅。」

川普近日堅持美國必須取得格陵蘭，拒絕排除動武可能，還宣布對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等8個反對美國取得格陵蘭的歐洲國家祭出關稅，引發歐盟緊急商討應對方案，可能對美國採取報復措施，甚至可能引發新一波全球貿易戰。

不過川普在參加世界經濟論壇年會的旋風式行程中，大幅軟化了過去幾週的強硬言辭。

川普21日表示，西方盟友可以針對北極地區形成新協議，既能滿足他要將格陵蘭納入「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統、以及取得關鍵礦產開採權的要求，也能阻擋中國與俄羅斯在北極擴張的企圖。

川普與呂特會談後，向媒體表示：「這是大家都很滿意的協議。這是長期協議，是終極的長期協議，讓各方都處於非常有利的位置，特別是在安全及礦產方面。」

川普特別強調：「這份協議是永久的。」（It's a deal that's forever.）

北約發言人表示，7個涉及北極圈的北約盟國將共同合作，確保集體安全。發言人聲明稱：「丹麥、格陵蘭與美國之間的談判將持續推進，目的是確保俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭建立據點，無論是經濟上或軍事上。」

呂特保證：北約會站在美國這邊

川普當天稍早在世界經濟論壇年會的演說中，表示要求的只是一塊「寒冷且地理位置不佳」的領土，並強調美國在二戰時「實質上拯救了歐洲」，接著提及北約時又說：「相較於我們幾十年來給予他們的一切，這只是很小的要求。」

川普說：「除非我決定使用超強武力（我們會因此所向披靡），否則我們大概什麼也得不到。但我不會那樣做，懂嗎？」他接著補充：「我不需要那樣做，我也不想使用武力。」

不過，川普也反覆表示，雖然美國會防衛北約盟友，但他不確信北約在需要時會反過來協防美國，並暗示這也是他對格陵蘭採取強硬立場的部分原因。

呂特則在川普演說後的活動中，向川普明確表示，若美國遭攻擊，北約會站在美國這邊，「你可以完全放心」。

不久後，川普即透過貼文宣布取消關稅。

