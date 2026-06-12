川普急轉彎喊停對伊朗轟炸 油價跌、美股應聲大漲 專家：市場仍相對超賣

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美國總統川普於社群平台全面證實已取消原定對伊朗的軍事空襲行動，此舉讓面臨全面爆發戰爭危機的中東局勢出現關鍵轉折。受到地緣政治風險劇烈降溫的激勵，華爾街主要指數於6月11日盤中交易一路走高，全面擴大漲幅。



川普在自創社群平台真相社群（Truth Social）上發文指出，這項決定是基於「與伊朗伊斯蘭共和國的談判已提升至伊朗領導階層的最高層級，並獲得批准」。川普表示，與德黑蘭當局的談判內容不論在概念還是細節上，都已獲得美國、以色列及其他區域盟友的廣泛支持，但他並未進一步透露具體的協議細節。



川普喊停攻伊，國際原油價格應聲重挫



這項深夜轉折距離原本預計執行的空襲行動僅剩幾個小時。此前，美伊雙方經歷了連續兩天劍拔弩張的互相襲擊，外界一度普遍擔心中東將再度陷入全面戰爭。即便在川普發布取消空襲的數小時前，他還曾在社群平台上強硬宣稱美國將在「今晚狠狠打擊」伊朗，並奪取伊朗石油與天然氣產業的「完全控制權」；然而隨後態度大幅轉向，暗示延長脆弱停火協議的談判已取得實質進展。受到此一重大地緣政治消息影響，國際原油價格隨即應聲重挫。

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美股市場在川普發文前本就呈現反彈格局，擺脫了前一日主要指數跌幅超過1% 的全面拋售潮。不過，若單看科技股表現，標普500科技指數相較於6月2日創下的歷史收盤高點，累計跌幅仍達 11%，技術面上正式進入修正區間。德州奧斯丁Per Stirling資產管理公司董事羅伯特．菲普斯（Robert Phipps）分析指出：「從技術指標來看，市場目前呈現相對超賣的狀態。正如同我們過去漲得太快、太急，這次拉回修正同樣也是跌得太快、太急。」

截至6月11日收盤，美股三大指數表現強勁：

．道瓊工業指數：大漲698.00點，漲幅1.40%，收在5萬617.83點。

．S&P500指數：上漲77.92點，漲幅1.07%，收在7344.91點。

．那斯達克綜合指數：推進349.73點，漲幅1.40%，收在2萬5521.18點。



事實上，自S&P500指數在6月初觸及歷史高點以來，由於投資人持續權衡科技股估值過高的疑慮，加上對貨幣政策可能進一步緊縮的擔憂，市場走勢持續受壓，而先前升溫的中東衝突也進一步加劇了全球通膨壓力。

170檔個股創下52周新高，113檔觸及新低



在個別個股與焦點事件方面，軟體大廠甲骨文（Oracle）因預測2027會計年度的資本支出將高於華爾街預期，引發市場對其獲利能力的擔憂，股價重挫11.2%。另一方面，市場正屏息以待特斯拉執行長馬斯克旗下的航太公司SpaceX於6月12日正式登陸資本市場，這場備受矚目的超級IPO預計將讓該公司估值達到1.75兆美元。



從市場廣度來看，6月11日紐約證券交易所（NYSE）漲跌家數比為2.62比1，共計有170檔個股創下52周新高，113檔觸及新低。那斯達克市場方面，上漲股數達3366檔，下跌為1358檔，漲跌家數比則為2.48比1。



責任編輯：許詠翔

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