川普急電高市！學者揭背後盤算：不是挺日
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普24日與中國國家主席習近平通上電話，雖未提及是否談到台灣議題，但中國官媒《新華社》先前卻報導指稱，習近平向川普強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；隨後，川普又立刻打給日本首相高市早苗，引發國際關注。對此，旅美教授翁履中分析，這通電話的用意要嘛是明確傳達「美國站在你這邊」，要嘛就是要請高市「不要再衝太快」。
翁履中表示，從外交節奏來看，川普在與習近平通話後，立刻要求與高市通話，這絕對不會是一個普通的「禮貌性電話」，而比較像是一次「補課式溝通」。如果這通電話是為了表態力挺日本，那等於是在習近平剛把台灣與「戰後秩序」綁在一起、對日本畫下紅線之後，川普立刻在日本這一側「加碼聲援」，那就是當面打北京的臉。以川普目前期待4月訪中、積極鋪陳與習近平「再握手」的氛圍來看，這種高調打臉的機率真的不高。反過來說，更合理的推測是，川普在與習通話後，覺得有必要出手回應北京的不滿，處理日本這個讓情勢升溫的變數。
翁履中續指，換句話說，這通高市口中的「應川普要求」的電話，很可能是美方希望東京在台灣問題的公開表述上「降一點溫」，至少先不要繼續放大「日本會軍事介入台海」的訊號，以免美中兩邊同時壓力爆表，衝擊川普想要達成的美中「大交易」。
翁履中提到，更值得注意的是，如果真的是因為習近平一通電話，就讓川普轉身去「提醒」高市，這透露出的訊號是，川習之間的默契與互動，遠不止外界看到的競爭與對立。兩人在不少議題上是既競爭又合作，可以在關稅上談、在AI晶片上談、在烏克蘭和平上談，甚至在如何「管住盟友」這件事上，也有各自的盤算與默契。不要以為美中領導人必然是「你死我活的對手」，實際運作常常是「各取所需的交易對手」。
「對高市來說，壓力其實非常大。」翁履中強調，一方面，她需要維持對國內保守派選民的鷹派形象，展現對中國強硬、對台灣友善的姿態；另一方面，她也非常清楚，日本整體安全還是高度仰賴美國，而現在這位美國總統顯然把「美中關係」放在非常關鍵的位置。當川普親自打來，傳達「美中最新情況」時，那不只是資訊分享，更是某種「暗示」，在川普期待4月訪中的前提下，他不會樂見日本的對中表態，把他與習近平剛談好的那點脆弱穩定感又重新點燃成火線。
翁履中進一步補充，川普與高市電話會談後，或許雙方對外的發言會刻意表達美日關係緊密，但如果解讀這些高層通話新聞稿，只看表面，很容易誤判情勢，甚至可能過分樂觀！在這些高來高去的通話與交易背後，冷靜解讀，需要基於邏輯和後續動作來分析，更重要的是謹慎表態，不論想支持或是反抗誰，作為手中籌碼有限的一方，請讓子彈多飛一陣子，別貿然表態才是上策！
