川普怨南韓國會沒履行協議、上調關稅！ 韓股早盤開低、官方急派員赴美

[Newtalk新聞] 美國總統川普周一（26日）在社群平台上發文指出，美國將對韓國的汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅從 15% 提高到 25%，理由是首爾方面執行兩國去年達成的貿易協定的速度不夠快。

川普在發文中提到，「我們在 2025 年 7 月 30 日達成了對兩國都有利的協議，並且在 10 月 29 日訪問韓國期間重申了這些條款。為什麼韓國國會還沒有批准這項協議？」；「由於南韓國會尚未將這項具歷史意義的貿易協議付諸立法（這是他們的權限），我在此宣布，將對南韓的汽車、木材、製藥產品，以及所有其他對等關稅項目，關稅稅率由 15% 提高至 25%。」

這項威脅衝擊了韓國股市表現，Kospi 指數今早回跌近 1.2%，低點至 4,890.72 點，目前指數跌幅收斂且翻正。汽車股為重災區，汽車巨頭現代（Hyundai）和起亞（KIA）的股價稍早分別重挫 4%、5%。

去年，韓國出口額創歷史新高，達 7,094 億美元，較 2024 年成長 3.8%；對美出口雖下降 3.8% 至 1,229 億美元，但仍是僅次於中國的第二大市場。其中，對美汽車出口 302 億美元，占美國出口總額的 25%，為所有產業中最大，但較 2024 年下降 13.2%。

目前尚不清楚，這波關稅調升何時生效。川普過去曾威脅若不履行協議的國家，將面臨關稅稅率提高，但有時稱將延後執行或決定不實施。而南韓政府今（27）日表示，事先並未獲知美國擬調高部分南韓商品關稅的計畫，呼籲與華府就此議題盡速協商。

據《路透社》報導，韓國總統府表示，「目前人在加拿大的南韓產業通商部長金正官（Kim Jung-Kwan）計畫盡快轉赴美國，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商相關事宜。」該部聲明顯示，金正官計劃於 1 月 28 日至 31 日訪問美國。而韓國國會通常只在召開例會或特別會議時才會批准法案。下一次法案審議的會議將於 2 月 3 日開始。

根據去年美韓兩國達成的框架協議，華府和首爾同意將韓國對美出口的汽車及零件關稅從 25% 降至 15%，與日本同類產品持平。15% 的關稅稅率已於 11 月 1 日生效。





