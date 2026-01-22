川普恐出手奪島？ 格陵蘭發送緊急手冊：當作保險、盼不會用到

川普想要格陵蘭島，當地政府近日發送緊急手冊給民眾。（翻攝自白宮Flickr）

美國總統川普一再放話要「收購」盟友丹麥的格陵蘭島，引發丹麥等歐洲國家反彈。格陵蘭政府週三（21日）向居民發布一份緊急手冊，呼籲民眾隨時做好準備，確保在緊急情況下可以自給自足5天。

綜合外媒報導，川普為了要讓格陵蘭變成美國的領土，近期動作頻頻，甚至一度揚言對抗議的歐洲國家提高關稅。不過21日他態度有所放軟，除了暫緩關稅政策，也首度鬆口表態他不會動用武力來佔領格陵蘭，但仍強調要就格陵蘭的議題進行談判，後續情勢如何變化仍有待觀察。

廣告 廣告

儘管如此，格陵蘭政府仍提高警覺。格陵蘭漁業、狩獵、農業和永續事務部長柏格（Peter Borg）21日召開記者會，宣布將發給民眾一本名為《為危機做好準備—自給自足5天》（Prepared for Crises -- Be Self-Sufficient for Five Days）的手冊。

據稱，這份手冊從去年開始著手編寫，原因是過去出現時間長短不一的停電情況。書中內容建議民眾準備足夠的食物、水，以及衛生指、電池收音機，還提醒要準備好可以狩獵捕魚的武器和工具。

柏格強調這本手冊不是為了製造不安全感，而是為了加強民眾安全，並將它形容成「一份保險」，希望不會使用到上面的東西；格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）日前也曾公開表示，雖然格陵蘭遭遇軍事行動可能性不大」，但仍要做好準備。

更多鏡週刊報導

22年前就曾就爬過台北101！ 法國蜘蛛人曝心聲：那棟大樓像被詛咒了

玩日本好時機！中國遊客大減45% 12月外國客「反創新高」台灣人排名曝光

川普堅持要格陵蘭！丹麥表態不賣 德國總理蕭茲也喊話：邊界不可侵犯