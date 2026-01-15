川普恐出面處理伊朗血腥鎮壓？外媒：歐洲官員指美國可能24小時內採軍事干預

伊朗近期爆發全國大規模反政府示威，當局派出安全部隊展開鎮壓，導致超過2000人喪命，也因政府斷網、資訊封閉，外界預估實際死亡數字恐遠超2000人。美國總統川普昨日表示，有消息來源報告伊朗正在減少，目前沒進行「大規模處決」的計畫；不過據外媒報導，有歐洲官員指出，美軍干預可能在24小時內發生，以色列官員也稱川普似乎決定介入，但時間未定。

伊朗民眾因貨幣驟貶，自去年底於首都德黑蘭開始出現抗議，聲浪逐漸愈演愈烈，後續蔓延全國演變成反政府示威，超過半數省分和數百座城鎮參與其中；而當局也派出安全部隊鎮壓民眾，造成逾2000人喪生。

川普日前表示，根據「對面非常重要的消息來源」報告，伊朗鎮壓的殺戮情況在減緩當中，認為目前沒有執行大規模處決的計畫，並說將會持續觀察，不過並未明言排除軍事行動。



據《路透社》報導，有兩名歐洲官員表示，美國可能在24小時內進行軍事干預；而另外一名以色列官員則稱，川普似乎決定介入，但行動規模和時間尚未確定。



目前美國已下令部分人員從其中東地區最大軍事基地、位於卡達的烏代德空軍基地撤離。對此，美國官員強調，這些措施屬於預防性質，細節包括是否強制撤離、涉及人員、人數等，出於安全考量並未詳細公開。

