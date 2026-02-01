川普恐動武 伊朗也不是省油的燈 栗正傑驚爆後果

根據外媒報導，美國總統川普最快可能在2月1日授權對伊朗動武，目標鎖定軍事設施還有德黑蘭高層。川普表示，美國正朝伊朗部署艦艇，敦促伊朗迅速坐到談判桌前。退役少將栗正傑表示，如果荷姆茲海峽被封鎖的話，油價恐會飆到100美元。

栗正傑昨(1月31日)在《中天辣晚報》節目中表示，依照美國的說法，2月1日就要開戰，美國現在有林肯號航母，可是它是加強的航母戰鬥群，10艘大型的戰艦在這個地方，一次可發射上百枚戰斧型巡弋導彈，可以同時攻擊伊朗100個以上的目標，如果再加上F-15從約旦起飛，經過空中加油，可以同時攻擊伊朗百個目標，沒有問題。

栗正傑接著表示，當然美國想藉這一次攻擊，達到斬首行動，還有顛覆伊朗哈梅尼政權，這是美國打的算盤。但是伊朗也不是省油的燈，現在在荷姆茲海峽實施演習，這確實是很關鍵。因為荷姆茲海峽每天通過的原油大概占全世界20%以上，甚至還包括天然氣。如果海峽一旦被封鎖，明天就會看到整個通貨膨脹上來，油價恐飆到100美元，也可能一下子就飆到上百美元。

栗正傑認為，伊朗有可能封鎖荷姆茲海峽，但這還有待觀察，如果沒有到最後關頭，伊朗不至於會做這動作。因為伊朗自己的油也要從這邊出去，如果封鎖，等於揮刀自宮，海灣國家當然也會受到波及。

栗正傑點出，地緣戰略也會受到很大的影響，包括中國大陸。中國大陸很多的油是使用伊朗的油，中國大陸也不願這件事情發生。由於伊朗揚言在荷姆茲海峽演習，美國也不敢做得太囂張。

