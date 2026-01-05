川普恐嚇後 委國代總統急轉彎! 稱邀請美談合作 紐時曝她數周前就被「欽定」

委內瑞拉代總統羅德里格茲在被最高法院任命後，主持第一次內閣會議。 圖 : 翻攝自X 烏克蘭戰爭.最新進展

[Newtalk新聞] 在美國總統川普嗆聲要打到委內瑞拉「聽話為止」後，當地時間 4 日，委內瑞拉外長希爾發佈代總統羅德里格斯致世界及美國的信。此前，羅德里格斯才稱委內瑞拉不是美國的殖民地，希望美國儘快交還被美軍俘虜的總統馬杜洛。

然而，羅德里格斯之前對外的公開態度卻顯得矛盾。就在 2 天前，她在國家電視台發言時，仍與軍方將領並肩，痛批美軍生擒馬杜洛是「違反國際法的暴行」。

她在給美國的信中稱，委內瑞拉重申其追求和平與和平共處的信念，渴望在國際尊重與合作的環境中，免受外部威脅地生活。委內瑞拉相信，全球和平的構建首先要保障每個國家的和平。

廣告 廣告

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕，落地紐約後在DEA幹員押送下改穿藍色帽T，雙手上銬比讚畫面曝光。 圖：翻攝自@AFpostX

委內瑞拉認為，推動美國與委內瑞拉、委內瑞拉與本地區各國之間建立基於主權平等和互不干涉的、平衡的、尊重的國際關係是當務之急。這些原則指導著委內瑞拉與世界其他國家的外交關係。

信中稱，委內瑞拉政府邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程，在國際法框架內加強持久的共同體共處。

在信中，委內瑞拉方面向美國總統川普表示，委內瑞拉人民和地區值得享有和平與對話，而非戰爭。這始終是馬杜洛總統的立場，委內瑞拉有權享有和平、發展、主權與未來。

美國國務卿盧比歐川普任命為巴拿馬總督。 圖：翻攝自 X NEXTA

同一天，美國總統川普在搭乘「空軍一號」專機從佛羅里達州返回華盛頓途中表示，美國目前「掌控著委內瑞拉」，並正在「與剛剛宣誓就職的人打交道」。川普表示，自己尚未親自與委內瑞拉代總統羅德里格斯通話，但美方已有人員與其接觸，並稱將在「合適的時候」與她交談。

川普為何捨棄深受西方支持的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），轉向選擇馬杜洛的副手?

獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多被川普虛晃一招，以為她可以接任委內瑞拉總統 圖：翻攝自馬查多的Ｘ

分析指出，羅德里格斯具備留學英法的背景，且長期與美國石油界及華爾街保持微妙聯繫，甚至曾與川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）談判，這份務實色彩與「石油通」背景，被視為川普欲快速穩定委國能源產出的核心籌碼。

美國紐約時報 ( NYT ) 透露，川普在數周前就已偷偷「批准」她接任委內瑞拉總統，認為她是「可以接受」的臨時領導人。X 帳號 Rainbow 7852 稱，這並非自發推動民主，而是事先批准的政權內部權力交接，只不過這次沒有那個人人痛恨的獨裁者馬杜洛。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）內賊出賣馬杜洛? 美三角洲特種部隊抓捕馬杜洛 古巴衛隊護駕無力

六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議