川普恐對格陵蘭動武？陳鳳馨曝2大利益：機率超過70％

美國總統川普對格陵蘭動武的機率引發討論。（圖／美聯社）

美國總統川普下令對委內瑞拉採取突襲行動、並擄走該國總統馬杜洛後，外界對美國未來國際行動的想像空間放大，甚至劍指格陵蘭。媒體人陳鳳馨認為，今年有多個拉美國家大選，美國可靠喊話搞定，但她認為川普對格陵蘭動武機率超過百分之70，且不需好理由。

陳鳳馨7日在《頭條開講》節目表示，川普這種門羅主義，短期內不太可能改變他，最好的方式，是先避他遠一點。從錢的角度來看，川普雖然一直在罵哥倫比亞，但她覺得川普不會對哥倫比亞動手，因為哥倫比亞今年要舉行選舉，3月是國會選舉，5月是總統大選。

陳鳳馨直言，川普只要用喊話的方式，逼著哥倫比亞的人民去選右派的政府，「那就是聽我的了！我何必要去動刀動槍呢？」

陳鳳馨提到，10月是巴西的選舉，這中間還有秘魯的選舉，還有哥斯大黎加的選舉，今年在中南美洲、拉丁美洲，很多國家都有總統大選，其實影響非常大！不需要動武力，只需要喊話的，就可以逼他們走向親美政權，這是川普現在打的算盤。

陳鳳馨強調，但是格陵蘭就不一樣，所以川普動格陵蘭的機率確實是偏高的，「我現在認為，機率超過百分之70！」因為格陵蘭擁有的不是這些礦產資源而已，更重要的是未來氣候暖化之後的北極航道，是重大利益，是戰略、也是重大經濟利益，川普非要不可！你管他用什麼理由，他真的有好理由嗎？川普根本就不在乎好理由，逮捕馬杜洛，談毒品10次，談石油26次。川普真的有任何道理嗎？他不需要原因，不需要任何的「價值」，只要他想要的，他就要！當一個國家決心要耍流氓的時候，任何的道德呼喚都是沒意義的。

