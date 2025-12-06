川普恐成攔路虎？Netflix收購華納兄弟探索 五大重點一次看

串流巨擘Netflix 5日宣布，已與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）達成協議，將以720億美元（台幣約2兆2698億元）收購片廠與串流服務HBO Max等資產。BBC指出，由於監管機構與競爭對手仍在觀望，這或許只是整場大戲的序幕。以下為交易的五大重點。

1.Netflix如虎添翼

Netflix多年來一直在好萊塢持續領先，不僅名列全球最大的串流訂閱服務，也是加州最大的新內容製作商。此次收購華納兄弟探索是近年來規模最大的娛樂業併購，將進一步鞏固其領導地位，將把近百年的片庫收入旗下，製作能力如虎添翼。

更不用說，Netflix將把HBO的1.28億訂閱者納入超過3億的用戶基礎，使平台規模更為驚人，並將深受喜愛的系列作品，如《樂一通》、《哈利波特》、《六人行》，以及HBO熱門劇《繼承之戰》、《慾望城市》、《權力遊戲》，與Netflix的《怪奇物語》和《Kpop 獵魔女團》一併匯聚於同一平台。

研究機構Forrester副總裁普勞斯（Mike Proulx）表示：「Netflix已是最大的串流服務，如今再加上HBO Max，幾乎無可匹敵。」

2.訂閱價格可能升……或降

Netflix希望在未來12至18個月內完成這筆交易，但高層對於如何，或是否將華納兄弟及其旗艦品牌HBO整合進現有Netflix服務仍語帶保留。共同執行長彼得斯（Greg Peters）表示，HBO這個品牌「非常有影響力」，能為公司帶來「許多選項」，但沒有進一步說明。

Netflix可能將電影與節目打包成不同方案，但分析師認為HBO品牌完全消失的可能性不大。此外，於價格是否調整仍未可知，Netflix的主導地位可能讓它提高價格，但若觀眾只需付一個平台費用而非兩個，消費者負擔也可能下降

3.串流媒體是未來，而好萊塢則感覺被拋在後面

華納兄弟是好萊塢的象徵性影業之一，打造《北非諜影》、《亂世佳人》與《大法師》等經典作品，被Netflix收購凸顯電影黃金年代逐漸落幕。普勞斯指出，發展趨勢清晰可見，未來將是「全串流化」。他說：「隨著這筆交易，這也正式宣告，傳統媒體正在走向終結。」

Netflix承諾會繼續讓電影在戲院上映，此舉在邏輯上合乎其策略，尤其DC超級英雄系列向來在院線表現亮眼，但並非所有人都相信這會一直是優先選項。畢竟，共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）今年稍早才說過，上戲院看電影是「過時概念」。

這次併購也再度刺激影視工作者的敏感神經，產業近年面臨裁員、縮減拍攝規模與AI衝擊。《鐵達尼號》導演卡麥隆直言，這筆交易對產業恐將是「災難」。

4.交易尚未塵埃落定

這筆交易能否完成仍相當不確定。首先，華納兄弟探索公司必須先完成將不出售給Netflix的業務分拆，包括CNN、Discovery頻道與Eurosport。同時，競爭對手派拉蒙天空之舞仍可能向股東遊說，提出更具吸引力的方案。

更關鍵的是，美國與歐洲的反壟斷審查可能構成最大障礙。儘管薩蘭多斯表示對通過審核「高度有信心」，但美國跨黨派議員已表態反對，擔心交易將削減市場選擇、推高價格。

南加州大學法學院教授巴奈特（Jonathan Barnett）指出，這在某種程度上取決於反壟斷機關如何界定競爭格局。范德堡大學法學院教授艾倫斯沃思（Rebecca Haw Allensworth）表示，像這樣的合併通常是一個「非常明確的挑戰案例」，一般會試圖為消費者爭取更好條件，但川普政府這次可能會像以往一樣，就多元化與政治偏見等議題對Netflix施壓。

5.川普是另一個未知變數

Netflix收購華納兄弟探索背後懸而未決的一個問題是，美國總統川普是否會介入。

川普政府在併購上承諾採取較寬鬆的監管態度，但他本人一直對媒體與娛樂產業保持濃厚興趣，也曾高度讚賞派拉蒙天空之舞的擁有人、科技億萬富翁兼共和黨金主艾利森（Larry Ellison）及其子大衛（David Ellison），而艾利森父子正是Netflix收購的競爭對手。

美國反壟斷部門迄未表態，但一名川普政府高級官員告訴CNBC，對Netflix併購華納兄弟的計畫抱持「高度懷疑」。

