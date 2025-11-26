川普恐為川習會損傷台灣利益？賴清德指川普「這兩句話道盡一切」：台美關係堅若磐石！

總統賴清德提出投入1.25兆元國防特別預算，今（26）日更召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。對於美國總統川普的看法，賴清德表示，川普在亞洲行前說「台灣就是台灣、個人也尊敬台灣」，短短兩句話道盡台美關係堅若磐石，在經貿合作上更有潛力。

媒體問及，賴清德如何看待川普上任至今到現在對台灣的安全支持，在台灣議題上川普有因為要跟北京達成貿易協定、鞏固他們明年會面，至今有損傷台灣利益嗎？

廣告 廣告

賴清德回應，最近川普亞洲行之前有強調，台灣就是台灣，川普個人也尊敬台灣，「這短短兩句話也道盡一切」，台美關係堅如磐石，在經貿合作上更有非常大的合作潛力。

賴清德強調，也希望藉由對等關稅談判，目的不僅是平衡台美貿易利差，也希望深化台美貿易合作，自從川普第二次上任以來，台美各項合作並沒有中斷、停止、減少，仍然持續不斷加強，「我們對後續台美關係有信心，這有益於台美兩國共同利益、區域整體利益。」

媒體也問，賴清德這次投書外媒宣布提升國防預算，是否跟關稅談判有關？

賴清德回說，兩者沒有關係，國防特別預算是要展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的目的。

媒體問及對於日本首相高市早苗「台灣有事」論的看法？賴清德回應，高市早苗是基於印太和平穩定才提出此看法，希望中國能了解印太和平穩定、印太每一個國家都有責任，特別是中國作為印太大國，必須體現大國責任，動不動對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，不是負責任大國應有的作為。

（圖片來源：總統府直播、三立新聞）

更多放言報導

編1.25兆國防預算是美方施壓？賴清德回「倒果為因」：主要壓力是中國併吞！也跟川習對話無關

投1.25兆打造「台灣之盾」防衛作戰體系！賴清德盼達「3階段性目標」：2027前國軍聯戰部隊高戰備能力「嚇阻中國威脅」