川普恐賣台？卓榮泰：顧好台灣讓全世界珍惜

▲卓榮泰到台中主持非洲豬瘟中央前進應變記者會。（圖／記者顏幸如攝，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 「川習會」今天在南韓登場，川普事後說，雙方在「在許多事項上達成共識」，外媒關注台灣命運，擔憂美國總統川普為了與中國達成貿易協議，不惜出賣台灣。行政院長卓榮泰今天到台中，媒體問會不會擔心「川普賣台？」他表示「我們把台灣顧好、守好，全世界就會更珍惜台灣」。

「川習會」今天登場，卓榮泰下午到台中主持非洲豬瘟中央前進應變所記者會，媒體問會不會擔心「川普賣台」？卓榮泰笑著回答「我們會努力」，接著表示，請國人一起把台灣顧好、守好，全世界就會更珍惜台灣的重要，期待大家一起努力。

