川普恭賀高市早苗壓倒性勝選 讚提前選舉「大膽且明智」

美國總統川普恭喜日本首相高市早苗壓倒性勝選，讚提前選舉「大膽且明智」。圖為2025年10月28日，川普訪日期間與高市一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本首相高市早苗率領執政的自民黨，在週日（2/8）的眾議院選舉中一舉奪下逾三分之二席次，取得空前大勝。美國總統川普發文祝賀，盛讚高市是「備受尊敬且深受歡迎的領袖」。

川普在自家社群平台Truth Social發文，恭賀高市早苗與其執政聯盟在這場「極為重要」的投票中獲得「壓倒性勝利」。

他稱讚高市「大膽且明智」決定提前舉行大選，「如今證明是一次重大成功」，並稱高市率領的政黨如今掌控國會，「取得歷史性的三分之二超級多數，自二次世界大戰以來首次」。

川普選前曾公開發文，呼籲日本民眾票投執政聯盟。他在週日的貼文中說，「為妳及妳的聯盟背書，我深感榮幸」，並祝福高市推動「以實力維護和平」的保守派政綱「獲得極大成功」。

川普也稱讚「熱情投票」日本人民非常優秀，「將永遠得到我的強力支持」。

川普上週四（2/5）發文表態力挺高市早苗，並宣布期待她3月19日訪問白宮。高市今天（2/9）凌晨在X平台發文，引用川普的支持發言，並感謝川普的邀訪，「非常期待今年春天訪問白宮，與您共同努力，進一步強化日美同盟」。

高市去年10月成為日本史上第一位女首相後，隨即迎接川普訪日。她與川普一同搭機前往位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，川普演說時盛讚高市，並強調美日關係緊密。

