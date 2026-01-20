川普想併吞格陵蘭！俄羅斯幸災樂禍 中國藉機拉攏美國舊盟友

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普想併吞格陵蘭，表面理由是應對中國與俄羅斯的侵犯威脅。儘管被川普當作領土野心的幌子，克里姆林宮可是樂開懷，官媒文章字裡行間都是煽動美方動手，希望美歐內鬨有助自己對烏克蘭的侵略。北京這邊反其道而行，除了怒批川普以中國威脅論當作「撈取私利的藉口」，也藉機拉攏遭美方背棄的西方國家。上週加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中行，據他所說，自己與中國國家主席習近平在格陵蘭議題，「意見一致」。

美國總統川普與俄羅斯總統普丁在去年的阿拉斯加峰會會面。（圖／翻攝自X平台 @kadmitriev）

俄羅斯幸災樂禍 煽動美國動手併吞

BBC記者羅森伯格（Steve Rosenberg）19日翻閱俄羅斯官媒報紙，裏頭滿滿是對川普的讚譽有加，並批評歐洲膽敢反對美國併吞格陵蘭。

《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）寫道：「阻礙美國總統歷史性突破的，是哥本哈根的頑固，還有歐洲國家不願讓步的假團結，當中包括英國與法國這些所謂的『美國朋友』。」

文章極盡分化之能事，強調歐洲不需要川普所推動的「美國偉大」，只是自私地期待川普於期中選舉「溺斃」，以免他達成「一生最偉大的協議」。羅恩伯格讀到這裡，忍不住得一直提醒自己，他讀的是俄羅斯報紙，而非美國國內的挺川媒體。

報紙滿是讚揚川普取得格陵蘭將達成的成就：「取得格陵蘭，美國將成為僅次於俄羅斯的世界第二大國。對於美國人來說，這將是等同林肯1862年廢除奴隸制、拿破崙征服歐洲的世界性偉業。」

報紙繼續鼓吹美國動手，稱格陵蘭被納入版圖，將是「美國人民永不忘懷的豐功偉業」。文章還以期中選舉恐嚇川普，稱若他在格陵蘭退讓，將削弱共和黨的地位，讓民主黨拿下國會兩院；反之，選前快速吞下格陵蘭則有望改變此不利趨勢。

俄羅斯官媒從頭到尾就是一句話：勸說川普不要在格陵蘭髮夾彎。那麼，為何莫斯科心心念念要川普緊盯格陵蘭？羅森柏格也給出了答案。

任何能削弱、分裂西方同盟的發展，都讓克里姆林宮喜聞樂見。川普對格陵蘭的領土野心，已讓美歐關係和北約內部極度緊張。俄羅斯小報《莫斯科共青團員報》（Moskovsky Komsomolets）毫不掩飾這種期待：「歐洲一敗塗地，說實話，這真是賞心悅目。」

再加上俄羅斯的首要目標仍是烏克蘭。俄方一方面認為，與川普打好關係，有助於侵吞烏克蘭領土；另一方面，川普對格陵蘭的渴望，正好被克里姆林宮陣營的名嘴，當作侵略烏克蘭的正當理由。結果，俄羅斯官媒大罵特罵歐洲，對川普卻連一句批評都沒有。

加拿大總理卡尼與中國領導人習近平16日會面，宣布兩國升級為「新型戰略夥伴關係」。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

卡尼：中國與我觀點一致

如果說，俄羅斯是押寶川普，中國則反過來拉攏美國的舊盟友。

中國外交部19日例行記者會上，重申在格陵蘭議題方面，支持《聯合國憲章》為基礎的國際法原則，並痛批美國以「中國威脅」作為「撈取私利的藉口」。

上週加拿大總理卡尼訪問中國，他自己也說：「我與習主席討論了格陵蘭的情況，討論了我們在北極的主權，以及格陵蘭人民與丹麥人民的主權。然後我發現這方面我們很多觀點一致。」

多倫多大學的中國政治教授翁林奈特（Lynette Ong）分析，中、加兩國的政策立場都是保持現狀，「不同於川普，中國並未宣布任何取得格陵蘭，抑或改變北極安全現狀的意圖。」

美國時代的結束

翁林奈特直言，「美國領導世界秩序的時代已經結束」，呼應了卡尼在中國訪問的言論。卡尼在北京時表示，與中國的「新戰略夥伴關係」，「讓我們能夠面對新的世界秩序」，他稱這是「基於現實、互相尊重與共同利益的交流」。

加拿大國安專家邦迪（Kevin Budning）提醒，中國表面立場與加拿大相似，但實質原因卻大不相同。因為美國對格陵蘭的控制，將損及北京對該島稀土和戰略位置的利益。

邦迪說：「這次中國比起美國，看起來是北極地區較願意合作、負責任的夥伴；而過去中國一直被視為北極安全的破壞者。」

隨著加拿大轉向中國懷抱，邦迪警告，如在貿易過度依賴北京，將削弱渥太華在台海議題上反對中國的能力。邦迪稱：「我們讓自己過度依賴美國，這是我們分散與重置我們戰略關係和經濟的機會。」

