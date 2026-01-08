川普想併吞格陵蘭! 歐盟警告 : 「法律比武器更強大」歐洲「密切合作」共抵抗

格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 美國總統川普再次盯上格陵蘭島，並宣稱動用美軍「始終是可用的選項」，讓丹麥和其他歐洲國家感到緊張。據歐洲新聞網站《Eunews》報導，當地時間 7 日，歐盟委員會主席馮德萊恩警告美國稱：「法律比武力更強大。」

「合作勝於對抗，法律強於武力。這兩項原則不僅適用于我們歐盟，同樣也適用於格陵蘭。」馮德萊恩當日在賽普勒斯歐盟輪值主席國就職儀式上發表演講時表示。

賽普勒斯目前仍處於南北分裂狀態，南塞地區是國際承認的賽普勒斯共和國，而「北賽普勒斯土耳其共和國」僅得到土耳其承認。馮德萊恩承諾：「對歐盟而言，為賽普勒斯尋求一個全面、公正且持久的解決方案，始終是我們的重中之重。」

歐盟主席烏蘇拉·馮德萊恩。 圖：翻攝自Small Cap Snipa Ｘ

她補充道：「我們將盡一切努力，確保由聯合國主導的相關進程取得成功，讓 2026 年為賽普勒斯的重新統一帶來新的契機。」

馮德萊恩還稱：「我們將繼續推動烏克蘭和莫爾達瓦加入歐盟的進程，因為一個自由繁榮的烏克蘭、一個團結興盛的莫爾達瓦，理應屬於歐盟大家庭。」 她指出：「唯有一個更具競爭力的歐盟，才能成為一個更獨立自主的歐盟。我期待與賽普勒斯攜手合作，共同提升歐盟的競爭力。」

美軍C-130運輸機降落格陵蘭美軍基地執行運補任務。 圖：翻攝U.S. Air National Guard

法國外長巴羅 7 日表示，認為美國會軍事干預丹麥自治領地格陵蘭島是「政治假想」，因為「一個北約國家對另一個北約國家採取行動沒有任何意義，這不僅毫無道理，而且完全違背美國的利益」。

巴羅也表示，法國正在與合作夥伴共同制定應對計畫，他將在與德國和波蘭外長會晤時提出相關問題，「我們想採取行動，但希望與歐洲夥伴一起行動。」

同日，德國外長瓦德富爾稱，格陵蘭的命運將由格陵蘭人民和丹麥共同決定。格陵蘭島是丹麥的領土，聯合國憲章所載的原則——主權、領土完整和邊界不可侵犯——必須得到尊重。

德國外長瓦德富爾。 圖 : 翻攝自騰訊網 / 吳學蘭

一名德國政府消息人士透露，德國正在與丹麥及其他歐洲國家「密切合作」，制定關於格陵蘭島問題的下一步計畫。

《政治新聞網》( Politico ) 歐洲版 6 日發文質疑表示，歐盟雖表達了對丹麥和格陵蘭島的支持，卻沒有說明要如何阻止美國採取行動。

文章分析稱，這種「謹慎」表態反映出歐洲面臨的困境：歐盟擔心，在格陵蘭島問題上激怒川普，可能導致美國在貿易和烏克蘭問題上採取報復措施。

