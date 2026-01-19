川普想取格陵蘭關稅施壓歐洲 黃金、白銀續創天價

美國總統川普為取得格陵蘭，不惜以關稅施壓歐洲多個國家，黃金和白銀價格今天(19日)雙雙創下歷史新高。專家指出，近期除了川普又挑起地緣政治的敏感神經，另外，美國聯準會進入降息周期，寬鬆的流動性對金價提供支撐。外資渣打銀行預期未來12個月，金價上看每盎司4800美元；瑞聯銀行則預估，今年底有機會來到5,000至5,200美元。

美國總統川普17日貼文，稱將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家的商品加徵10%關稅，理由是他們反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，還說若美國未能就取得格陵蘭達成協議，關稅從6月1日起再提高至25%。

國際金價於19日再次創下歷史新高，黃金現貨達到每盎司最高4690美元，逼近4700美元，白銀同步飆升，投資人瘋狂尋求避險資產，貴金屬雙創歷史新高。

國內專家指出，除了地緣政治，這幾年因為俄烏戰爭，各國央行在黃金儲備上「只買不賣」，呈現供不應求，如今俄烏戰事還未解決，美國總統川普在中南美又捉拿委內瑞拉總統夫婦，再加上又揚言對伊朗動武，戰火不斷推升金價，且美國已開啟降息循環，對於黃金上漲更加有利。台新銀行首席外匯策略師陳有忠說：『(原音)所以大家為了要保值，也會去追求黃金，在利率降低通膨相對高的時候，黃金就是一個良好的保值工具；再來的話會拖累黃金的就是美元翻牆，因為它是美元的替代品，美元要搶贏很難，因為美元有降息的影響。』

國內唯一販售實體黃金的公股銀龍頭台灣銀行的研究報告也指出，隨著2025年12月金價漲勢趨緩，零售商開始為農曆年備貨，黃金首飾的批發需求有所回升，上海黃金交易所黃金出貨量月增36%至115公噸，但2025年總出貨量仍較2024年下滑11%至1,298公噸，較前十年平均值低28%；不過，2025年中國黃金ETF共流入約133公噸黃金，約155億美元，創下有史以來最強勁的年度資金流入，顯示近2年，黃金投資需求爆增，但飾金需求減少。(編輯：宋皖媛)

