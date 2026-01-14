川普想吞格陵蘭！ 丹麥外長急奔白宮：與美存在根本分歧

丹麥外交部長拉斯穆森說，在格陵蘭問題上，與美國存在「根本分歧」。

丹麥與格陵蘭外交部長已經在白宮，與美國副總統范斯及國務卿盧比歐會面。丹麥外交部長拉斯穆森說，在與美國就格陵蘭問題進行「坦誠」會談後，雙方還存在「根本分歧」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，丹麥和格陵蘭島官員，在和美國副總統范斯，與美國國務卿盧比歐會晤後表示，他們與川普政府，在格陵蘭島未來問題上，還存在根本分歧。這次會晤，是在美國總統川普宣稱，「任何低於美國對格陵蘭島控制權的方案都不可接受」之後舉行的。

英國廣播公司BBC報導，丹麥外交部長拉斯穆森在和格陵蘭外交部長莫茨費爾特舉行的聯合記者會上說，美國絕對沒有必要獲取北極領土，而俄羅斯和中國也不存在迫在眉睫的威脅。拉斯穆森宣布成立一個由各國組成的工作小組，小組將討論下一步行動方案，未來幾周將會舉行會議。

隨後川普再次聲稱，「我們需要格陵蘭島來保障國家安全」，他還補充，如果中國或俄羅斯入侵格陵蘭，丹麥將無能為力，「不能指望丹麥抵禦住攻擊」。川普被媒體問到，為了得到你想要的東西，你是否願意退出北約？川普回答，我當然不會放棄其他選擇，但格陵蘭島對包括丹麥在內的國家安全非常重要。