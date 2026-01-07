川普想打格陵蘭？美媒盤點扣除美國 北約其餘31國戰力

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普覬覦北約盟國丹麥的屬地格陵蘭，甚至不排除武力征服。如此事成真，恐怕代表76年北約軍事同盟的終結。美國《新聞周刊》就於6日刊文，盤點扣除美國的北約其餘31個成員國戰力，和實力最強的美國比較。

美國總統川普併吞格陵蘭的野心，讓成立76年的北約軍事同盟岌岌可危。（圖／翻攝自X平台 @Bricktop_NAFO）

「北約的力量」

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）5日接受CNN專訪時誇口：「美國是北約的力量所在。要讓美國保衛北極地區，捍衛北約與北約的利益，格陵蘭就應屬於美國。」

《新聞周刊》指出，美國確實是主導北約的力量，過往都扮演支撐盟國軍隊的角色，這點在美蘇冷戰之後尤為明顯。多年來美國軍費的GDP佔比，一直高於北約其餘盟友。雖然去年6月為了安撫川普，北約承諾其他盟國將軍費開支提高到5%佔比水準。

報導提醒，戰力的強大，不只單看數字，還含括訓練、設備保養與備戰，而且美軍與歐洲盟軍相互交織，比如直面俄羅斯威脅的北約東翼部署了多國部隊，所有在歐洲的北約軍力指揮官是美國人。北約的精神就是「合作」，因此很難將美軍戰力與歐洲、加拿大區分開。

X平台網友自製的支持歐盟擁核AI生成圖。（圖／翻攝自X平台 @NXT4EU）

空軍

話雖如此，若單純以數字來說，單個國家與美國比較，可見美國擁有規模最大的空軍。根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的資料，美國空軍的戰機數量超過1400架，種類涵蓋可攜帶核彈頭的戰略轟炸機、電子作戰機與直升機。

英國皇家空軍（RAF）截至去年初，仍在服役的戰機數量為210架。法國大約283架。

土耳其擁有近300架戰機，近幾年軍費暴增的波蘭戰機數量85架，加拿大103架。若跳脫出北約的範疇，美國最大對手──中國──各類戰機總共近3000架。

陸軍

美國陸軍的人員數大約50萬人，同樣規模遠超過北約盟友。美國陸軍還擁有2600台「艾布蘭」(Abrams)主力戰車、超過1萬台裝甲運兵車（APC），其餘各類裝甲車也有數千台之多。

英國陸軍卻處於幾百年來的最小規模，並且苦於招募不到新血。根據IISS的資料，英國陸軍只擁有200多台「挑戰者2型」（ Challenger 2 ），而且當中多台都捐給烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。部分該款戰車預計要升級為「挑戰者3型」（Challenger 3）。英國備受期待的「阿賈克斯」（Ajax）裝甲車，也因為試駕時發現噪音與震動會引發士兵不適，而於去年11月將項目喊停。

法國陸軍擁有200多台「勒克萊爾」（Leclerc）戰車、2557台APC和數百台其餘各類裝甲車。加拿大的主力戰車有74台，都是德國製的「豹2」（ Leopard 2）坦克。波蘭陸軍人員超過9萬人，戰車數量為660多台，採用了南韓製的K2坦克。

海軍

美國海軍同樣強大，但為了在全球海洋部署而過度分散。川普誓言要重建美國海軍的力量，去年12月就公開以自己為名的新級戰艦。

IISS資料顯示，美國海軍的潛艇數量65艘，多數屬於攜帶「戰斧」(Tomahawk)巡弋飛彈的核動力潛艇。去年初，美國海軍擁有11艘航空母艦，包括世界體型最大的「福特」號（Gerald R. Ford），另外還有74艘驅逐艦、11艘巡洋艦與26艘巡防艦。美國也擁有100多艘巡邏與海岸戰鬥的船艇，以及兩棲登陸與支援等各類船隻。

加拿大擁有4艘潛艇，但渥太華曾於2024年中旬表示，將買入12艘新潛艇。加拿大還擁有12艘巡防艦與4艘巡邏船。

英國皇家海軍擁有2艘航母、8艘巡防艦與6艘驅逐艦，並還有4艘可攜帶核彈頭的潛艇，以及多艘潛艇配備長程飛彈。英國預計要以「無畏」級（Dreadnought）潛艇替代成為新的核威懾力量，且規劃建造更多的攻擊潛艇。

英國加緊開發的新一代核威懾力量──「無畏」級核潛艇模擬圖。（圖／翻攝自X平台 @lfx160219）

核武

美國與北約其餘盟國的核武實力差距最大。美國與俄羅斯相加，擁有超過1萬2千枚核彈頭，佔了全球核武器的90%。

美國的核武器包括戰術級與戰略級兩種。戰略級包括洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈，也有些由戰略轟炸機發射，這類核武器威力足夠夷平城市，威脅全球超強。美國的戰術級核彈頭有200枚，這類核武器的當量小得多，多數部署在歐洲的基地，由特定經核准的歐洲戰機攜帶。

除了美國以外，北約僅法國與英國擁有核武，而且數量也遠遠不及美國。法國核彈頭數量為290枚，英國225枚，倫敦的核彈頭由潛艇發射，為所謂的持續海上威脅（Continuous At Sea Deterrent）。

