川普想搶格陵蘭 新任聯準會主席華許的岳父正是第一推手

2025年1月27日，隆納蘭黛在波蘭舉行的奧斯維辛集中營解放80週年紀念儀式上。 隆納蘭黛是美國化妝品集團雅詩蘭黛創辦人的兒子，也擔任世界猶太人大會主席。路透社



美國總統川普30日提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，華許除了華爾街人脈深厚，還有強大的岳家。他的妻子是美國化妝品集團雅詩蘭黛（Estee Lauder）繼承人，岳父隆納．蘭黛（Ronald Lauder）和川普是商學院同學，隆納蘭黛正是第一個建議川普控制丹麥自治領地格陵蘭的人，而且參與美國與烏克蘭的礦產開發。

《衛報》報導，隆納蘭黛和川普1960年代一起就讀賓州大學華頓商學院（Wharton School of Business），隆那後來在雅詩蘭黛集團工作了一陣子，在雷根政府時期還曾任職於國防部，然後擔任美國駐奧地利大使，1989年競選紐約市長失利。

隆納蘭黛長期支持川普。川普2016年贏得總統大選，2019年首度公開提出要買下格陵蘭，最早向他提出取得格陵蘭的，就是隆納蘭黛。

美國記者貝克（Peter Baker）和格拉瑟（Susan Glasser）在2022年出版的著作《分裂者》（The Divider: Trump in the White House 2017-2021，暫譯）當中，收集多名川普1.0政府人員的說法，指向隆納蘭黛在2018年引發川普對格陵蘭的興趣。其中一個重要消息來源，是時任國安顧問波頓（John Bolton）。

波頓也對《衛報》證實，「川普某天把我叫進橢圓形辦公室，說一個知名商人剛剛建議美國應該買下格陵蘭」，此後白宮組成一個團隊，開始研究如何擴大美國在格陵蘭的影響力，後來丹麥強烈反彈，此事不了了之。

川普2025年初回歸白宮後，對巴拿馬運河、格陵蘭磨刀霍霍，隆納蘭黛同年2月初投書《紐約郵報》護航：「川普的格陵島概念並不荒謬，而是充滿戰略意義。格陵蘭冰層和岩石下蘊藏豐富稀土，對AI、先進武器和現代科技非常重要。而隨著冰層融化，新的航線也正在浮現，將重塑全球貿易和安全格局……多年來，我也一直與格陵蘭政商領袖密切合作，拓展戰略投資」。

隆納蘭黛在格陵蘭已經有所投資。根據丹麥企業紀錄，一家地址設在紐約、所有者不詳的公司，近月投資格陵蘭一項出口「高級泉水」的業務，參與該業務的德陵蘭商人向丹麥媒體證實，隆納蘭黛是投資人之一，「他和他們投資集團的人很熟悉奢侈品市場，知道怎麼打進去」。

據報，他們也計劃利用格陵蘭最大的湖泊發展水力發電，供電給一家煉鋁廠。

烏克蘭礦產協議也有他一杯羹

不只格陵蘭，川普去年在協商俄烏停火的過程中，對烏克蘭軟硬兼施。川普一度批評烏克蘭總統澤倫斯基不知感恩，後來又推動美烏礦產合作，2025年5月簽署了一項美國與烏克蘭「共同開發烏克蘭礦產」的協議，外界認為這是美國提供給烏克蘭的安全保證，畢竟若有美國公司在那裡採礦，俄羅斯可能會收斂一點。

簽署這份美烏礦產協議的2個月之前，隆納蘭黛才剛捐款500萬美元給親川的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc.）。隆納蘭黛2025年3月捐款，4月受邀參加一場能與總統共進晚餐的宴會，門票100萬美元，也是付給讓美國再次偉大公司，5月就簽了美烏礦產協議。

早在2025年2月，《紐約時報》TechMet高層於2023年11月給澤連斯基的信函，信中就提到，TechMet打算和某個財團聯手競標開發烏克蘭鋰礦，而這個財團成為之一是「川普的富翁朋友隆納蘭黛」。

隆納蘭黛當時回應說，他本人從來沒和川普討論過烏克蘭礦產資源的開採，不過他「多年來都有和美國、烏克蘭雙方的相關人士討論過這個話題」。

《紐約時報》本月8日報導，烏克蘭中部的多布拉大型國有鋰礦區（Dobra lithium field）開發案，確定由美國部份控股的礦業公司TechMet、以及隆納蘭黛加入的一個財團共同得標。

