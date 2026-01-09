川普想收購格陵蘭 范斯警告歐洲應認真看待

白宮國家安全委員會官員正與丹麥和格陵蘭代表會晤，討論川普重提收購格陵蘭一事。與此同時，美國副總統范斯（JD Vance）警告歐洲應「認真看待」川普（Donald Trump）關於格陵蘭的意圖。

范斯警告歐洲，應認真看待川普對格陵蘭的意圖。（圖／美聯社）

范斯於白宮向記者表示，丹麥作為北約成員國，未能保護格陵蘭免受俄羅斯和中國大陸意圖的威脅。當被問及格陵蘭議題時，范斯回應稱，「我給歐洲領導人或任何人的建議是：認真對待美國總統的意見，」

在美軍於上週末成功擄獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國總統川普重新提出收購格陵蘭的計畫，甚至不排除使用軍事力量。范斯特別呼籲歐洲回應川普關於美國需要格陵蘭作為「飛彈防禦」的主張。

范斯強調，「我們要求歐洲友人更認真看待該土地的安全，因為如果他們不這麼做，美國將不得不採取行動」。

美國是1951年條約的締約國，該條約賦予美國在丹麥同意下在格陵蘭建立軍事基地的權利。目前美國依據該協議經營皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

然而，川普在一次專訪中表示，他希望擁有格陵蘭，而非僅依靠長期條約賦予美國在格陵蘭設立軍事基地的權利。「我認為所有權能給你一些東西，這是你無法從僅僅簽署文件中獲得的，無論是租約還是條約。所有權能給你一些元素和事物」。

根據美聯社報導，丹麥駐美大使索倫森（Jesper Moller Sorensen）和格陵蘭在華盛頓的首席代表伊斯博塞森（Jacob Isbosethsen）於8日會見白宮國家安全委員會官員，討論川普重提接管格陵蘭的計畫。

據報導，這些特使本週將與美國國會議員舉行一系列會議，尋求協助說服川普放棄威脅；而美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計下週與丹麥官員會面。

本週稍早，英國及其歐洲盟友發表聯合聲明，承諾「不會停止捍衛」格陵蘭的領土完整性，此舉被視為向美國傳達的訊息。

