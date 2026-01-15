川普想硬吞格陵蘭！代價恐破22兆台幣 燒掉美軍半年預算

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普對購買格陵蘭的野心已進入實質評估階段。美國《NBC》新聞網獨家報導，知情人士透露，若美國真要實現川普的願望，將這座面積達207萬平方公里的島嶼納入版圖，預估成本恐高達7000億美元(約新台幣22.1兆元)；這筆天價開銷相當於燒掉美軍整整半年的預算，而川普「勢在必得」的強硬態度，已讓當地官員焦慮到夜不成眠。

這份由專家與前美國官員估算的「收購帳單」，金額介於5000億至7000億美元之間。報導指出，自從川普下令美軍突襲委內瑞拉、逮捕該國總統後，他對格陵蘭的覬覦便不再被視為玩笑。白宮高層透露，國務卿魯比歐已奉令在幾週內提出具體收購方案，將此列為「高度優先」的國安戰略，旨在將格陵蘭打造為北極圈的戰略緩衝區，防堵俄羅斯與中國勢力擴張。

面對強權壓境，格陵蘭與丹麥政府雖多次重申「是非賣品」，但壓力與日俱增。格陵蘭商業部長納森尼爾森(Naaja Nathanielsen)在倫敦受訪時坦言，來自美國的訊息讓格陵蘭人深感恐慌，「這已經成為家家戶戶討論的話題，我們承受巨大壓力，甚至有人因此失眠」。外交部長摩茲菲德(Vivian Motzfeldt)抵達華盛頓時也強調：「格陵蘭不想被美國擁有或統治，我們選擇維持現狀。」

美官員毒舌：何必為喝牛奶殺牛？

儘管川普放話要透過「某種方式」取得格陵蘭，甚至不排除動用武力或經濟脅迫，但美國內部亦有雜音。一名熟悉北極事務的美國官員便以農場比喻諷刺這項計畫：「既然對方願意以合理的價格賣牛奶(指駐軍與租借基地)，我們何必非要入侵農場把牛殺了？」

目前美國在格陵蘭已設有彼圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，負責飛彈預警任務。針對川普可能動用國防預算強行「併吞」盟國領土，美國國會已出現跨黨派反彈。部分參議員週二提案，禁止國防部在未經北約(NATO)盟國同意下，動用資金控制他國主權領土；丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)更警告，若川普強行奪島，恐導致北約聯盟徹底崩解。

