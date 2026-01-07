川普想買格陵蘭島！白宮喊國安：不排除動武

▲美國總統川普近期頻繁表達拿下格陵蘭島意圖，引發丹麥政府強勢回應。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近期又開始覬覦格陵蘭島，國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國會議員表示，川普目標是買下這個島嶼，而不是軍事入侵。不過，白宮６日也聲明，格陵蘭是國安優先事項，不排除出動美軍。

綜合華爾街日報、CNN等外媒報導，美國官員透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國會閉門簡報會上向議員說明，川普近期針對格陵蘭島的強烈言論，是為了推動「購島計劃」，並非意味著軍事入侵，目標是從丹麥手中購買該島。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向CNN表示，「川普總統已明確表示，獲得格陵蘭島是美國的國家安全優先事項，這對威懾我們在北極地區的對手至關重要。總統及其團隊正在討論一系列方案以實現這一重要的外交政策目標，當然，動用美國軍隊始終是三軍統帥可以採取的選項之一。」

丹麥首相瑞德里克森（Mette Frederiksen）5日重申，她已經「非常明確地表明了丹麥王國的立場，格陵蘭也一再表示不想成為美國的一部分」，警告美國若對另一個北約國家出兵，可能導致北約分崩離析。

法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國和丹麥領導人在聯合聲明中表示，「格陵蘭屬於格陵蘭人民。有關丹麥和格陵蘭的事務，只有丹麥和格陵蘭才能決定，北約已明確表示，北極地區是優先事項，歐洲盟國正在加大力度」。

格陵蘭島佔據重要的地緣政治位置，且有豐富的自然資源，包括石油、天然氣和稀土礦產，使其戰略地位更加重要，尤其是在中國利用其在稀土產業的主導地位向美國施壓的情況下，這些稀土礦產對全球經濟的重要性日益凸顯。

