川普想買格陵蘭！居民曝心聲：反感用錢砸、有人盼「支持獨立」

美國總統川普打算出資購買格陵蘭，引發關注，美媒引述當地居民表示，對於川普砸錢很反感，強調格陵蘭「並非能標價出售的商品」，也有居民說，希望格陵蘭獨立。

格陵蘭最大城市努克。 （圖／路透社）

美國《紐約郵報》報導，在當地擔任木匠的男子馬提森（Larserak Matthiessen）表示，「我們不出售。我們的土地不出售。這是從祖先那裡傳承下來的。」至於石雕藝術家克里斯蒂安森（Peter Kristiansen）說，他不希望被美國「收購」，但他支持格陵蘭獨立，「我希望格陵蘭成為一個獨立國家，但我們現在還沒準備好」，「不過我希望在我過世之前能看到那一天。」

廣告 廣告

但有格陵蘭人認為，經濟因素確實是關鍵，學生貝克（Oliver Bech）指出，美國已在格陵蘭設太空基地，但相關租金收入是由丹麥取得，而非直接回饋格陵蘭，「也許如果那些錢真的進到我們手裡，情況會好很多。」

報導表示，格陵蘭幾乎所有物資仰賴進口，通膨率也高於丹麥本土，每月領約1千美元（約3.1萬台幣）失業補助的女子霍姆（Emma Holm）表示，她珍惜丹麥提供的免費醫療與教育，「我不知道（是否接受成為美國人的補償）。我一輩子都住在格陵蘭，醫療免費、教育免費」，「所以我不能說這一定要改。格陵蘭就是格陵蘭。」

延伸閱讀

WBC/林家正稱「我們是個團隊」 鄭宗哲笑：自由球員團隊

WBC/對海盜有情感遭DFA坦言難過 鄭宗哲盡全力不後悔

WBC/徵召旅美球星程序繁瑣 蔡其昌：有點難度