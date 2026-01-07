川普想「硬吞」格陵蘭！ 白宮扮黑臉、魯比歐唱白臉 兩手策略曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國意圖取得格陵蘭的野心，已演變為一場精心策劃的外交大戲。儘管白宮公開揚言「不排除動武」，看似與國務卿魯比歐(Marco Rubio)私下保證「目標是購買」相互矛盾；但據《華爾街日報》獨家報導分析，這實為川普政府的「黑白臉」兩手策略(Good Cop, Bad Cop)：一方面由白宮極限施壓、甚至羞辱丹麥軍備像「狗拉雪橇」，另一方面由魯比歐安撫國會，意圖透過恐嚇手段「硬吞」這座全球最大島嶼。

白宮扮黑臉恐嚇：動武是選項

為了逼迫丹麥坐上談判桌，川普政府的「黑臉」角色火力全開。白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)6日悍然聲明，取得格陵蘭是美國國安優先事項，且「動用美軍始終是三軍統帥的選項」。川普本人更公開嘲諷丹麥承諾加強格陵蘭防禦的計畫，譏笑哥本哈根當局只是「多買了一輛狗拉雪橇(one more dog sled)」，完全無視盟友尊嚴。川普心腹米勒(Stephen Miller)甚至在電視上狂言：「沒人會為了格陵蘭跟美國開戰。」

魯比歐唱白臉安撫：是要買不是打

相較於白宮的戰狼姿態，魯比歐則在國會扮演「白臉」。《華爾街日報》披露，在5日的閉門簡報中，面對參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)質問是否會對盟友動武，魯比歐試圖降溫，向議員證實白宮的激進言論旨在施壓談判，川普的真正盤算是「買下」格陵蘭的主權，而非立即發動軍事入侵。共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)也幫腔稱，這一切「都是為了談判」。

面對盟友公然威脅，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)週一罕見撂下重話，警告若一國攻擊另一北約成員，現行國際秩序與北約將「瞬間瓦解」。隨著對美方軍事行動的恐懼在歐洲蔓延，英、法、德等6國領袖已發表罕見聯合聲明力挺丹麥，呼籲美國回歸集體安全機制。

