川普態度大轉！改口支持公布艾普斯坦文件 眾議院將表決

美國總統川普改變立場，支持公開艾普斯坦文件。(AP)

美國已故富豪艾普斯坦生前涉及性侵少女及性交易案，引發熱議。美國總統川普日前否認參與此案件，並稱艾普斯坦文件是民主黨的「抹黑行動」。不過，昨（16日）川普突然改變立場，表示眾議院共和黨應投票支持公開艾普斯坦性犯罪相關檔案。

美國已故富豪艾普斯坦為美國總統川普友人，曾涉及販運未成年少女進行性交易，美國司法部與眾議院監督委員會日前釋放部分艾普斯坦相關文件，披露多達100人的名字，包含英國安德魯王子（Prince Andrew）、美國前總統川普、前總統柯林頓（Bill Clinton）與商人馬斯克（Elon Musk）等。

廣告 廣告

美國總統川普承認與艾普斯坦曾為「夥伴」關係，但否認參與此案件，表示對艾普斯坦的任何性販運行為不知情，更指艾普斯坦文件是民主黨的「抹黑行動」。過去幾個月，川普一直試圖阻止共和黨議員支持這項法案，屢次主張民主黨利用公布艾普斯坦檔案企圖轉移選民聚焦共和黨的成就，引發熱議。

不過，川普昨（16日）突然態度大變，他在社群平台發文指出：「眾議院共和黨人應該投票支持公開艾普斯坦相關文件，因為我們沒什麼可隱瞞的。」同時批評民主黨推動此事是為了「轉移焦點」。《華爾街日報》、《紐約時報》等多家外媒指出，川普的立場轉變說明共和黨內壓力產生效應，也間接承認提案在眾議院擁有足夠的支持票數。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

要求BBC為惡意剪輯公開道歉 川普：有義務提告

川普擬普發6萬「關稅紅利」 美財長：可能透過減稅實施

美最高法院裁准川普禁令 跨性別者無法選擇護照性別