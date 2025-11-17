川普態度大轉 籲共和黨支持公布艾普斯坦文件

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，國會議員應該在表決中支持公開更多與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件，儘管他之前曾大力反對這項舉措。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「眾議院共和黨人應該投票支持公開艾普斯坦相關文件，因為我們沒什麼可隱瞞的。」

現年79歲的川普日前指控民主黨人再次提起「艾普斯坦騙局」，民主黨12日公布新一批電郵，內容暗示總統川普可能知悉艾普斯坦性虐未成年人。

一些批評者指控川普試圖透過阻止國會表決，隱瞞自己涉嫌犯下不當行為，川普對此予以否認。

這項議題使他忠實的共和黨內部出現分歧，甚至讓川普與「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營部分要角決裂，其中包括共和黨籍議員葛林（Marjorie Taylor Greene）。葛林力挺國會呼籲政府公布完整的艾普斯坦調查檔案。

川普週末表示將撤銷對葛林的支持，並稱這位極右翼眾議員是「胡言亂語的瘋子」。

川普在貼文中寫道：「共和黨的一些『成員』正被『利用』，我們不能讓這種事情發生。」他指的是有些共和黨議員背離他先前立場的情況。

川普要求司法部長邦迪（Pam Bondi）和聯邦調查局（FBI）調查艾普斯坦與民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）及前財政部長薩默斯（Larry Summers）之間的關係。

艾普斯坦2008年承認2項召妓罪，其中涉及未成年少女，因此在佛羅里達州被登記為性犯罪者。艾普斯坦2019年在候審期間死於獄中。（編譯：劉文瑜）1141117