川普態度轉彎了！明州掃蕩移民釀2死 當地市長通話後證實：部分聯邦人員將撤離

掃蕩移民執法引發爭議，川普態度在遭受壓力後也出現變化。（翻攝自The White House Flickr）

明尼蘇達州的明尼阿波利斯本月發生2起因為掃蕩非法移民而衍生的公民死亡事件，發生在上週六（24日）的37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）之死更掀起廣大民眾怒火，就連前總統柯林頓、歐巴馬也接連發聲譴責聯邦人員執法過當。總統川普原本堅稱聯邦人員在當地執法掃蕩非法移民犯罪做得很好，但疑似在各方壓力之下，他的態度也出現變化，他和明州州長及當地市長開啟了通話，市長透露部分聯邦探員將陸續撤離該市。

3週2死 護理師遭擊斃引眾怒

明尼阿波利斯一名37歲的男性護理師普雷蒂，24日在街頭用手機目擊一名女性示威者和聯邦政府邊境巡邏隊特工發生衝突，他原本拿著手機錄影，後來衝進去介入擋在雙方之間，沒想到竟被特工連開多槍擊斃。

廣告 廣告

國土安全部聲稱，普雷蒂持槍靠近、意圖造成大規模傷害，強調支持執法人員的行動，川普也說，明尼蘇達州有嚴重的非法移民犯罪問題，批民主黨籍的州長華茲縱容暴力。

不過根據現場目擊者拍到的畫面，普雷蒂原本手上拿的並非手槍，而是手機，疑似他被壓制在地，才出現一把手槍，而普雷蒂是有擁槍許可的。更引發爭議的是，特工疑似在搜出他的手槍後，才對他連開多槍，造成他死亡，遭質疑已經執法過當。

明州參議員蒂娜史密斯貼出一張照片，上頭寫著「我們看過影片，我們知道真相，ICE滾出去！」（翻攝自臉書）

這是當地自本月7日後再發生一起掃蕩移民的相關死亡事件，引發當地民眾怒火，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）怒批這些聯邦執法人員為當地帶來混亂，痛批要聯邦移民官員離開這裡。不僅有民眾上街抗議，就連歐巴馬、柯林頓等人也發聲明，批聯邦政府的說法與影像證據有出入，呼籲政府應負起責任。

川普移民政策支持度下跌 態度轉變進行對話

路透社/益普索最新民調，川普的移民政策在他去年重返白宮以來跌到最低，過半數受訪者認為打擊行動太過火，只有39%受訪者表示認同。

川普政府似乎也感受到壓力，態度開始出現轉變，川普26日與他先前一直批評的華茲和弗雷通電話，川普在社群發文表示他們進行了很非常有成效的對話，還說雙方取得了很大的進展。

弗雷透露，他在電話中要求川普停止這些移民執法行動，而川普也同意目前的情況不能再繼續下去。弗雷表示，部分聯邦執法人員很快就會離開明尼阿波利斯，他也會爭取要求其它參與掃蕩移民的特工撤離。

此外，川普表示他將派遣他的「邊境沙皇」邊境安全負責人霍曼（Tom Homan）進駐當地負責移民海關的執法工作，由他直接向川普報告情況。據悉，這次備受爭議的邊境巡邏隊指揮官波維諾（Gregory Bovino）也將撤離該市，不過國土安全部沒有證實，僅表示他「並未被解除職務」，仍是總統團隊的關鍵成員，「他也是一位偉大的美國人」。

更多鏡週刊報導

37歲護理師被控拿手槍遭擊斃！畫面曝光打臉「是手機」川普仍挺執法 歐巴馬柯林頓齊開轟

要求釋放前總統！ 巴西群眾雨中抗議「遭雷擊」89人受傷

爆張又俠當面頂撞習近平！1個月後被抓 外媒指「貪污洩密」他揪疑點：又不缺錢