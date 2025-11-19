川普態度轉彎 美眾、參院壓倒性表決通過艾普斯坦檔案公開案

美國眾議院18日以壓倒性的票數，通過要求司法部公開已故性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案的議案，參議院隨後也無異議通過。美國總統川普（Donald Trump）表示，若國會完成立法，他會簽署相關法案，並重申「自己與艾普斯坦沒有任何關係」。

在相關議題受到關注之際，ABC美國廣播公司記者詢問川普，為何必須等國會通過才公布艾普斯坦檔案，「為什麼不現在就公佈？」川普回應時強調，「我介意的不是問題本身而是你的態度」，重申自己與艾普斯坦「沒有任何關係」，並表示多年前已將對方趕出自己的俱樂部，因為他認為艾普斯坦是「病態的變態」。

川普對ABC向來頗有意見，這次面對追問語氣更強硬，批評該媒體的新聞「太假、錯得太離譜」，甚至說「我認為應該要吊銷ABC的執照」。

另外，對於是否公開艾普斯坦檔案，也在共和黨內引發爭議。共和黨眾議員格林表示，自己為川普奮戰多年，卻因在相關議題上的立場，被川普稱為「叛徒」。

眾院共和黨議員一面倒地贊成公開檔案，原本反對公開的川普，在黨內壓力下態度出現轉變，強調「沒有什麼好隱瞞」，並持續否認自己和艾普斯坦的性犯罪有任何關連。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／周瑾逸

