川普慘了！ 支持度跌至38％創第二任期新低

川普創重返白宮以來，民調新低。

美國總統川普最新支持度跌至38％，創下重返白宮以來新低。路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，川普支持率下跌至38％，主要是美國民眾不滿生活成本高昂，以及不認同川普處理已故「富商淫魔」艾普斯坦調查案的態度。

路透報導，這項4天全國性網路民調於17日結束，川普支持度38％較11月初再跌2個百分點。調查訪問1017名成年人，誤差約3個百分點。川普今年1月展開第二任期時支持度為47％，但從1月至今，他的支持率下降了9個百分點，目前已接近他第一個任期內的最低點33％，甚至接近前總統拜登的支持率最低點35%。

民調顯示，民眾對川普處理高物價的方式不滿，也不認同他對艾普斯坦案的態度。僅有26%的美國人認為川普在控制生活成本方面做得好，低於11月初調查的29%，約65%的受訪者對川普在控制生活成本方面的表現表示不滿，其中有超過3成是共和黨支持者。至於川普處理艾普斯坦案的方式，僅獲得20％的美國民眾認可，有70％的受訪者認為美國政府隱瞞有關艾普斯坦案的相關資訊。川普在共和黨內的支持也開始鬆動，共和黨支持者對他的支持率，從11月初的87％下降至82％。